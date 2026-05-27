Зверьки почти ручные, местные жители ими восхищаются.

Возле жилых домов на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе живет лисье семейство. Мама-лиса весело играет со своими детками, а местные жители снимают их на камеру и подкармливают.

- Сначала к нам пришла мама-лисица, это было в марте, еще снег лежал, - рассказывает «КП-Пермь» местная жительница Екатерина. – А около двух недель назад она привела своих деток – трех рыжих красавчиков. Их здесь прикормили, поэтому они и не уходят. Зверьки почти ручные, все люди ими восхищаются, но я боюсь, что их могут обидеть.

В Перми возле жилых домов поселилось лисье семейство

Кадры с играющими на фоне бетонных зданий лисятами быстро разошлись по социальным сетям. В группе "Мой город Пермь" пишут, что животные устроили себе игровую площадку на камнях и пнях на границе двора и прилегающего лесного массива.

Руководитель Фонда помощи диким птицам и животным «Хижина чудес» Марина Перезолова напоминает жителям Орджоникидзевского района, что лисы - дикие животные. Наблюдать за ними издалека и снимать их на камеру можно, а вот приближаться и подкармливать - нет.

- Если семейство прикармливать, то оно останется там жить, а такое соседство может не всем понравится, - объясняет специалист. - Лисы относятся к семейству псовых, поэтому, кроме прочего, могут переносить чуму плотоядных и перетонит. Более того, если они начнут голодать, то у людей могут пропадать кошки, куры - если неподалеку кто-то держит хозяйство. Поэтому лучше сейчас перестать их подкармливать и лисы уйдут. Беспокоиться за них не стоит, они дикие животные и найдут себе пропитание.

