Алекберова Фидан Акиф кызы – стоматолог-ортодонт клиники «Астра-Мед»

Фото предоставлено клиникой «Астра-Мед».

В 2018 году Фидан Алекберова поступила в ПГМУ, а в 2023 году окончила обучение по специальности «Стоматология», получив квалификацию врача-стоматолога общей практики. В том же году поступила в МГМСУ (ныне РУМ) на специальность «Ортодонтия».

Специализируется на исправлении прикуса, выравнивании зубных рядов, а также занимается лечением пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Проводит ортодонтическое лечение как взрослых, так и детей.

Одним из важнейших этапов ортодонтического лечения является диагностика. Благодаря комплексному обследованию, включающему КЛКТ с захватом височно-нижнечелюстного сустава, 3D-цефалометрический анализ, фотопротокол и цифровое сканирование зубных рядов, можно поставить точный диагноз, который является залогом красивой и здоровой улыбки.

Область профессиональных интересов:

1. Диагностика и комплексный подход к лечению.

2. Выравнивание зубов.

3. Исправление прикуса.

4. Лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

5. Подготовка к имплантации и протезированию.

6. Контроль правильного роста челюстей у детей и подростков.

В своей работе Фидан Алекберова использует брекет-системы, элайнеры, а также различные ортодонтические аппараты — как съёмные, так и несъёмные.

Зачастую ортодонтическое лечение является лишь одним из этапов на пути к здоровой улыбке. Именно поэтому так важен комплексный подход. Для достижения наилучшего результата к лечению привлекаются специалисты смежных направлений, что позволяет получить не только красивую, но и функциональную улыбку.

«Для меня как для врача крайне важно постоянно совершенствовать свои знания и навыки, ведь современная медицина не стоит на месте. Я стремлюсь применять в своей практике наиболее эффективные и научно обоснованные методы лечения, чтобы каждый пациент получал качественную помощь. Для меня важно, чтобы человек уходил от меня не только с красивой улыбкой, но и со здоровой, сохраняя результат на долгие годы».

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