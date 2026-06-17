Рожденный в танковой броне: Сергей Желтышев дважды спасся от атак вражеских дронов

Сергей Желтышев был награжден медалью Суворова. Фото: Личный архив героя публикации.

- Мне ребята говорили: «Либо ты родился в танковой броне, либо за тебя хорошо молились», - вспоминает боец СВО из Прикамья Сергей Желтышев. - Потому что на меня «Баба-Яга» два раза сбрасывала противотанковые мины, а я живой остался.

«8 Марта - не мой праздник!»

Сергей вырос в деревне Дикое Озеро Суксунского округа, был старшим из пятерых детей. С детства мечтал об армии - в семье служили все мужчины. Оба прадеда погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

- У меня отец так говорил: «Если ты не служил, то твой праздник - 8 Марта».

Но в 17 лет парень попал в аварию, долго восстанавливался, и медкомиссия не пропустила его на срочную службу. Работал электрогазосварщиком, женился, родились дети. Потом появилась внучка. Спокойную налаженную жизнь изменила СВО. Сергей понял: «Надо идти, защищать страну - как деды и прадеды».

Отец решение одобрил, сказал: «Молодец», - и пожал руку. Жена же до последнего не могла поверить, что муж уходит на спецоперацию.

- А что я ей мог сказать? Только как обычно: «Кто, если не мы?»

Вышли без потерь

Сергей попал в мотострелковые войска, в десантно-штурмовой отряд. Воевал на Донецком направлении, на подступах к Авдеевке.

Одной из первых задачей взвода стала разведка боем на Степовом. В этом поселке тогда засели вэсэушники, укрепились в развалинах домов. Штурмовикам надо было пересечь железную дорогу и пробиться на окраину поселка. Но противник атаковал дронами с кассетными боеприпасами. Выбраться из-под линии огня было почти невозможно. А тут еще командира взвода ранило. И Сергей вынужден был взять командование на себя.

- Мне командир сказал: «Иди, скажи ребятам, чтобы через железку перепрыгивали и шли в такой-то квадрат по задаче». А у тех паника, они скучковались и замерли. Смотрю - вверху корректировщик висит НАТОвский. Я понял, что действовать надо быстро. Крикнул на ребят, крепким словцом, конечно, добавил. Они подорвались и побежали за мной. И только мы из этого квадрата вышли, - его огнем накрыло. Не ушли – все бы там полегли. А так – без потерь вышли и все задачи выполнили.

На вопрос, почему он сам, тоже впервые оказавшийся под огнем противника, не поддался панике, а сумел возглавить взвод, Сергей ответил так:

- У меня не бывает такого, чтоб я запаниковал сразу. Наоборот, страх заставляет собраться, сконцентрироваться и не думать больше ни о чем.

За ту разведку боем, за выполнение боевой задачи и спасение людей Сергей Желтышев был представлен к медали Суворова.

Даже в бреду рвался в бой

В следующем бою после встречи с «Бабой-Ягой» Сергей получил тяжелую контузию. Отходил от нее недели две. В голове тогда все перемешалось. Лежа под капельницами, вновь переживал моменты боя. Рвался вперед, собирал людей, командовал… Его хотели уже отправлять в тыл, но тут Сергей услышал, что ребятам из его взвода поставили новую боевую задачу - идти на штурм Авдеевки.

- И тут у меня что-то щелкнуло: а меня не берут? И сразу заработала голова.

Штурмовики, как им и положено по статусу, штурмовали вражеские окопы в Авдеевке. При освобождении города Сергея ранило в ногу. Его на машине отправили в госпиталь. Но по дороге «санитарку» обстреляли.

- Я очнулся в перевернутой машине и понял, что колено повреждено, ногу прямо вывернуло в другую сторону. Но самым удивительным было не это. Я смотрел на улицу, а там народ буквально толпами идет. Идут и идут. Я говорю: «Да это что такое? Мы в город еле-еле перебежками заходили, а они, как на параде». У меня тогда мысль закралась, неужели кончилось все? Город взяли?

Хотел бы стать педагогом

При освобождении города Сергея ранило в ногу, он долго лечился в госпиталях, потом полгода служил старшиной батальона. И все же был комиссован, вернулся домой, в родной Суксун. Там обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли пройти реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также оформить выплаты по ранениям. На полученные деньги ветеран купил красивый дом для большой семьи.

Но к мирной жизни все равно пришлось привыкать заново.

- Сначала я все время не в своей тарелке чувствовал себя. Я привык, что у нас никто друг другу не врет, все как братья... Поэтому я решил, что буду заниматься с детьми, юнармейцами, проводить с ними разные мероприятия, «уроки мужества» в школах, чтобы молодежь приобщать к патриотизму. Мне нравится говорить с детьми, вести дискуссию. Нахожу с ними общий язык. Думаю, у меня получилось бы работать педагогом. Но это пока только в планах.

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