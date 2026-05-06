Боец СВО из Перми погиб, закрыв собой друга

Дмитрий Климов был командиром разведывательной группы Фото: из семейного архива.

- Я долго не знала, как погиб сын, - рассказывает мать героя СВО Татьяна Климова. – Но как-то мы с мужем пошли в пенсионный фонд, а там отключились все компьютеры – как будто судьба. Мы зашли в салон мобильной связи по соседству. После нас туда же вошел парнишка в форме, вместе с женой. Я его спросила: «Ты оттуда?» Он ответил: «Да». Я достала фотографию Димы и говорю: «Может, ты его видел где-то?»

Парень взглянул на снимок, и внезапно у него на глазах появились слезы:

- Это же Клим. Мы были с ним вместе, и он меня спас.

Татьяна замерла в шоке и смогла спросить только:

- Как он погиб?

- На нас летел дрон. Клим меня со всей силы оттолкнул в сторону. Я буквально отлетел на несколько метров. Меня осколком ранило, пальцы на ногах оборвало. А Дима упал, закрыв собой еще одного парня, надеясь спасти его, но они оба погибли.

Разведчик штурмовой роты Дмитрий Климов с позывным «Клим» погиб возле села Красногоровка под Донецком. Там же, где за 80 лет до него погиб его прадед - рядовой Советской Армии Федот Климов.

Посмертно Дмитрий был награжден «Орденом Мужества».

Рос на рассказах дедов

На защиту Родины вставали все мужчины семьи Климовых. В Великую Отечественную Войну дошел с боями до Донецкой области Федот Климов. В октябре 1942 года, в возрасте 18 лет, был призван в ряды Военно-Морского Флота его сын Фрол, дед Димы. Он прошел всю войну и вернулся домой с победой. Второй дед, Евгений, дважды пытался сбежать на фронт, но оба раза его возвращали - он был нужен на военном заводе.

Фрол Климов прошел всю войну и вернулся домой с победой. Фото: из семейного архива.

Дима рос на рассказах своих дедов. А его любимой книгой в детстве была «Четвертая высота» о герое Великой Отечественной войны Гуле Королевой, добровольцем ушедшей на фронт и погибшей под Сталинградом.

Дмитрий вырос¸ женился, родилась дочь Арина. Он работал сначала вместе с отцом на «Камастали», потом ушел в «Газпром».

Налаженную жизнь изменило начало спецоперации. Близкий друг Дмитрия, Илья, был кадровым военным. Он погиб в конце апреля 2022 года. После этого Дмитрий сказал родным: «Кто, если не я?», - и ушел добровольцем.

- Он хотел нашу Родину защитить. Хотел, чтобы мы не боялись, чтобы нас не бомбили, - говорит Татьяна Евгеньевна. – О том¸ что он уходит, нам, родителям, сказал в самую последнюю очередь. А когда мы Диму провожали на вокзале, он сел в поезд и закрыл лицо руками, чтобы мы не видели его слез. Он ведь понимал, что это может быть дорога в одну сторону.

Рядовой Советской Армии Федот Климов погиб в 1943 году. Фото: из семейного архива.

Династия защитников не прерывается

После учебки под Оренбургом Дмитрия направили в штурмовую роту разведчиком. Он стал командиром группы из 10 человек. Неоднократно ходил в тыл противника, выполнял сложнейшие разведывательные задачи.

Осенью 2023 года наши войска вели бои за Авдеевку - город, находящийся в 13 километрах от Донецка. 18 октября Дмитрию исполнилось 37 лет. Но в свой день рождения ему не удалось выйти на связь с родными - был на передовой.

Позвонить жене и родителям он смог только 31 октября. На всякий случай попрощался со всеми – как будто предчувствовал гибель. 3 ноября в районе села Красногоровка на разведгруппу, возглавляемую «Климом», упал начиненный взрывчаткой дрон...

Посмертно Дмитрий Климов был награжден «Орденом Мужества». Фото: из семейного архива.

Но на этом династия Климовых не прервалась. У Арины подрастает сын Роман. Его отец сейчас тоже принимает участие в СВО. И наверняка Рома тоже будет расти на рассказах о подвигах своих отца, деда и более далеких предков, защищавших Родину.

А пока Татьяна Климова сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», ведет Уроки мужества в пермской школе №30, где учился Дмитрий. Два года назад, 8 мая 2024 года, в здании школы была установлена мемориальная доска в память о выпускнике-герое.