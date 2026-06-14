«Что мы вам сделали?»: пострадавший пермяк рассказал, как отбивался от вооруженных прутами и цепями подростков

В СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и сейчас устанавливают личности подростков, причастных к нападению. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В семь утра 14 июня неподалеку от перекрестка Революции и Островского я встретил друга, которого давно не видел. Мы просто стояли и разговаривали, как в этот момент на нас налетела группа подростков. У одного была цепь, у кого-то - металлический прут, еще один парень был с трюковым самокатом, который он потом в меня бросил, - поделился с журналистами «КП-Пермь» случившимися событиями пострадавший пермяк Дмитрий.

Дмитрий – айтишник, ему 40 лет, его другу Евгению, с которым мужчина разговаривал в это воскресное утро - 38. И в какой-то момент на двух взрослых, ничего не подозревающих мужчин, напало 5-7 подростков, которым на вид было по 15–17 лет.

- Причем, напали они на нас без единого слова или угрозы. На одной стороне улицы нам удалось отбиться и перебежать через перекресток, но они бросились вдогонку. Я вполне мог бы уехать на велосипеде, но оставлять Евгения одного не стал. Тем более, он на бегу потерял телефон, и я подъехал на велосипеде, поднял его. В этот момент подростки снова напали на меня и на друга, - вспоминает мужчина.

Дмитрия сбили с велосипеда, навалилось несколько человек сразу, били руками и ногами.

Пермяк сфотографировал полученные травмы и разместил фото в соцсетях. Фото: группа ВКонтакте «Мой город Пермь».

- Естественно, это было не только очень больно, но и шокировало. За что нас так? Я когда отбивался, так и крикнул им: «Что мы вам сделали?». Но, судя по состоянию, подростки были пьяны, - говорит пострадавший.

Дмитрию все же удалось отбиться, сесть на велосипед и уехать, Евгений сумел убежать, но обоим им понадобилась медицинская помощь.

Итог этой встречи - оба пострадавших в травматологии. У Дмитрия швы на обеих руках, ссадины на лице, ноге, локте. Евгений находится в больнице с травмами лица.

- К счастью, переломов нет, но есть ушибы и растяжения, - объясняет мужчина.

Пермяк сфотографировал полученные травмы и разместил фото в соцсетях. Фото: группа ВКонтакте «Мой город Пермь».

Заявление о травмах уже ушло в полицию из травматологии. Также информацией о жестоком нападении подростков Дмитрий поделился с подписчиками группы ВКонтакте «Мой город Пермь».

Вскоре после этого следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и сейчас устанавливают личности подростков, причастных к нападению. По закону наказание по данной статье предусматривает штраф, обязательные работы или реальное лишение свободы, в зависимости от квалификации преступления.

Историей беспричинного избиения двух мужчин заинтересовался Председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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