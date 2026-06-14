В Перми после нападения подростков на прохожих возбуждено уголовное дело

Сотрудники регионального СУ СКР проводят следственные действия и устанавливают личности несовершеннолетних, причастных к нападению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за нападения группы несовершеннолетних подростков на двух местных жителей, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Нападение произошло в Свердловском районе Перми, информация об инциденте и его последствия были опубликованы в социальных сетях. Подростки нанесли удары двум мужчинам, потерпевшим пришлось оказывать медицинскую помощь.

Сотрудники регионального СУ СКР проводят следственные действия и устанавливают личности подростков, причастных к нападению. По закону наказание по статье «Хулиганство» предусматривает наказание от штрафа и обязательных работ до реального лишения свободы, в зависимости от квалификации преступления.

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