Сносили крыши домов, с корнями вырывали деревья и привели к гибели выпускницы: в Пермском крае бушевали мощные шквалы и смерчи

Больше всего досталось селу Перемское Добрянского района. На фото - любимая ель селян, которая росла недалеко от автовокзала. Как видно, ее сломало напополам. Фото: Светлана Конюхова

В конце мая в Пермском крае бушевал шквалистый ветер , и прошли два мощных смерча. За три дня, с 26 по 28 мая, разрушительные вихри и сильные ветры повалили тысячи деревьев, снесли крыши с домов, а в Чайковском упавшим деревом убило 16-летнюю выпускницу.

Основной шквал прошёл от Чусовского района Прикамья до Усть-Куломского района Республики Коми. Полоса разрушений от него протянулась на 470 км в длину и на 20 км в ширину. Таких стихийных бедствий наш край не помнит с 2012 года, а до этого схожий по силе ветровал был в далеком 2001 году.

Та самая полоса разрушений. Фото: телеграм-канал "Опасные природные явления"

- Конечно, повалило не сплошную просеку в 470 км, - объясняет «КП»-«Пермь» доктор географических наук Андрей Шихов. – Это было фрагментарно: то здесь кусок леса вырвало, то там. Где-то эти куски довольно большие – до 50 гектаров, а это, чтобы вы понимали, десятая часть Черняевского леса. Всего же повалило порядка 2 500 гектаров и это только то, что мы смогли увидеть по снимкам на вышеупомянутом участке. Но мы точно знаем, что разрушения были еще и в Красновишерском, и в Чердынском районах. Именно там у нас самые большие площади старых лесов. Но пока спутниковых снимков из тех мест у нас нет, они вскоре появятся, а с ними, соответственно, новая информация. Также у нас есть эксперт по ветровалам, который детально исследует снимки и более подробно обо всём расскажет.

Нам еще повезло, что смерчи и шквалы прошлись по малонаселённым пунктам. Дойди они до Перми, последствия могли быть катастрофическими.

- Масштаб разрушений хорошо виден на примерах Юсьвы и Косы. Там шквалы повалили тысячи деревьев вдоль рек. Конечно, эти деревья были уже довольно старыми, но такие ветры – идеальный пример того, какие разрушения они с собой несут. Случись такой смерч в Перми, от городских лесов мало бы что осталось.

Андрей Шихов говорит, что в нашем регионе смерчи и ветровалы случаются 1-2 раза в 10 лет и, к счастью, тенденции к их увеличению нет. Но проблема в том, что предсказать такие явления крайне сложно.

- Да, мы понимали, что будут шквалистые ветры, и предупреждали об этом, но рассчитать, какую территорию они охватят и какой силы они будут, нельзя не то что за несколько дней, но даже за несколько часов до их появления.

Последствия разрушений в селе Перемское

Фото: Светлана Конюхова

Фото: Светлана Конюхова

Фото: Светлана Конюхова

Фото: Светлана Конюхова

Фото: Светлана Конюхова

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