«Не успела добежать до укрытия»: погибшая в Пермском крае школьница скончалась на глазах у одноклассников

Фото предоставлено родными.

Вечером 26 мая в Чайковском произошла трагедия - во время урагана упавшее дерево убило 16-летнюю школьницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Эвелина Кадырова – единственный ребенок в семье. Родные рассказывают о ней как о светлой, лучезарной и веселой девочке.

- Она была спокойная, ответственная, занималась танцами, - говорят близкие.

В тот день у Эвелины в школе проходил последний звонок. Девушка закончила девятый класс. В понедельник должен был состояться первый экзамен, но роковая случайность оборвала жизнь подростка.

О том как школьница оказалась на территории пляжа «КП»-Пермь» рассказала мама погибшей:

- После линейки она пошла гулять с одноклассниками по набережной. Я уехала на работу. Ребята дошли до пляжа. В это время начался ураган. Они побежали в укрытие. В этот момент порывом ветра сломало дерево. Эвелина не успела спастись. Подробностей я не знаю, потому что еще не разговаривала с одноклассниками. Пока выхожу только на контакт со школой. Когда я приехала – на месте уже работала полиция, у ребят брали показания. Дочке было не помочь – пол головы не было, позвоночник сломан – хоронить будем в закрытом гробу.

Прощание с Эвелиной пройдет в субботу с 10.00 до 11.00 в ритуальном зале города Чайковский.

Сейчас в помощь родителям погибшей в соцсетях близкие организовали сбор средств. Связаться с родными можно здесь.

- Я хочу поблагодарить, всех, кто откликнулся на мою беду – у нас самые лучшие люди в городе, я благодарю всех за поддержку. Помогают даже дети - переводят по 10-13 рублей. Это так ценно для меня и для памяти моей дочки, - сказала мама погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае на пляже девочку убило упавшим деревом

(Подробнее..)

Подписывайтесь на наш Телеграм

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

boris.merkushev@phkp.ru