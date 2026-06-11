Шевцова Юлия Вадимовна – детский стоматолог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Один к Одному»

Юлия Вадимовна успешно совмещает лечебную практику с руководством клиникой и регулярно повышает квалификацию. Фото предоставлено стаматологией «Один к Одному»

Шевцова Юлия Вадимовна – детский стоматолог-терапевт, главный врач клиники «Один к Одному», кандидат медицинских наук с опытом 15 лет. Специализируется на лечении стоматологических заболеваний у детей, профилактике осложнений кариеса, а также протезировании молочных и постоянных зубов с использованием современных коронок.

На первичной консультации Юлия Вадимовна стремится установить доверительный контакт с ребенком и провести мягкую адаптацию к лечению. В зависимости от клинической ситуации лечение может начинаться с профессиональной гигиены полости рта, профилактических процедур или устранения начальных форм кариеса. Такой подход помогает сформировать положительный опыт посещения стоматолога и сохранить здоровье зубов на долгие годы.

Юлия Вадимовна успешно совмещает лечебную практику с руководством клиникой и регулярно повышает квалификацию, участвуя в профильных образовательных программах и конференциях.

В своей профессиональной деятельности врач руководствуется принципом «не навреди и максимально сохрани». Для Юлии Вадимовны важно не только качественно провести лечение, но и сделать так, чтобы каждый ребенок покидал кабинет здоровым, спокойным и с улыбкой.

Доктор принимает в стоматологии «Один к Одному» по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 60. Клиника является лидером народного рейтинга стоматологий на протяжении 7 лет и оказывает весь спектр услуг – от диагностики до лечения.

Адрес: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 60

Телефон: +7 (342) 248-37-50

Сайт: https://1k1-stoma.ru/

ВК: https://vk.com/odin.k.odnomu.perm

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

реклама, ООО «Один к одному», ИНН 5905292567, erid: 2W5zFJ1E82d