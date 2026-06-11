Медянцева Александра Алексеевна – эксперт в ортодонтическом лечении детей и взрослых

Главной наградой в своей работе Александра Алексеевна считает счастливые улыбки пациентов и их уверенность в себе после завершения лечения. Фото предоставлено стаматологией «Один к Одному»

Медянцева Александра Алексеевна – стоматолог-ортодонт в клинике «Один к Одному». Имеет 9 лет практического опыта и специализируется на диагностике, профилактике и лечении зубочелюстных аномалий у детей, подростков и взрослых пациентов.

Особое внимание врач уделяет диагностике, которая является основой успешного ортодонтического лечения. На первичной консультации проводится комплексное обследование, включающее фотопротокол, рентгенологические исследования, цифровое сканирование зубных рядов и анализ полученных данных. Это позволяет составить максимально точный план коррекции прикуса и подобрать наиболее эффективный способ лечения.

Для исправления положения зубов и прикуса Александра Алексеевна использует современные брекет-системы, элайнеры, съемные и несъемные ортодонтические аппараты. Врач активно применяет силиконовые каппы для коррекции различных деформаций зубных рядов и контролирует каждый этап лечения для достижения прогнозируемого результата.

Важной частью работы доктора является комплексный подход к лечению пациентов. Александра Алексеевна тесно сотрудничает со стоматологами-хирургами, ортопедами и другими специалистами, что позволяет эффективно решать даже самые сложные клинические задачи.

Помимо лечебной деятельности, Александра Алексеевна активно участвует в профессиональном развитии молодых специалистов, проводит обучение начинающих ортодонтов и делится практическим опытом. Доктор регулярно повышает квалификацию, посещает семинары, мастер-классы и образовательные программы ведущих ортодонтов России.

Главной наградой в своей работе Александра Алексеевна считает счастливые улыбки пациентов и их уверенность в себе после завершения лечения. Для врача важно, чтобы каждый пациент чувствовал поддержку на всех этапах ортодонтической коррекции и получал результат, который будет радовать долгие годы.

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