Данилович Алексей Андреевич – эксперт в хирургической стоматологии и имплантации

За годы практики Алексей Андреевич установил около 10 000 имплантатов различных мировых систем. Фото предоставлено стаматологией «Один к Одному»

Данилович Алексей Андреевич – стоматолог-хирург, имплантолог с опытом работы 10 лет. Специализируется на хирургической стоматологии и дентальной имплантации, проводит комплексное планирование лечения, установку дентальных и ортодонтических имплантатов, а также широкий спектр хирургических вмешательств различной сложности.

За годы практики Алексей Андреевич установил около 10 000 имплантатов различных мировых систем. Накопленный опыт позволяет ему успешно решать как стандартные, так и сложные задачи по восстановлению утраченных зубов и функции зубочелюстной системы. Особое внимание врач уделяет предсказуемости результата и использует только проверенные методики и имплантационные системы, доказавшие свою эффективность на практике.

Доктор выполняет атравматичное удаление зубов с сохранением лунки, удаление ретинированных и дистопированных зубов, операции открытого и закрытого синус-лифтинга, лечение воспалительных процессов челюстно-лицевой области, а также подготовку к имплантации при недостаточном объеме костной ткани.

В своей работе Алексей Андреевич активно применяет современные цифровые технологии. На первичной консультации проводится тщательная диагностика, включающая компьютерную томографию и внутриротовое сканирование. Это позволяет получить полную клиническую картину, детально спланировать лечение и предложить пациенту оптимальные варианты восстановления зубов.

Алексей Андреевич принимает пациентов в стоматологии «Один к Одному». Клиника специализируется на ортодонтии и имплантации и оснащена оборудованием мирового уровня, которое есть менее чем в 15% клиник Перми.

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Телефон: +7 (342) 248-37-50

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