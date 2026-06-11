«Спасибо, мы несколько лет ее искали, а вы за сутки нашли!»: «Комсомолка» помогла каменщику из Прикамья узнать судьбу дочери, которую он не видел 30 лет

Этот мужчина 30 лет ничего не знал о судьбе своей дочери. Фото: семейный архив.

- Спасибо вам огромное, я с вами разговариваю, а у меня мурашки по коже! Мы Иришку несколько лет искали, а вы за один день нашли! Это мощь! Я очень рада, что догадалась написать именно вам, и в итоге у нас все получилось! Я сразу же, как Ирина откликнулась - позвонила дяде Рафу – ее отцу и сказала, что дочь нашлась! Ему сейчас 60 лет, в соцсетях его нет, и с интернетом он не дружит, ходит с кнопочным телефоном. Дядя как услышал про дочку, голос у него задрожал, и дар речи пропал. Он 30 лет мечтал узнать, как живет дочка, и как сложилась ее судьба!

На днях «Комсомолка» опубликовала трогательную историю семьи из Пермского края, которая несколько лет безрезультатно разыскивала сестру и дочь.

К нам в редакцию обратилась Наталья Парахина из Кудымкара. Вместе с дядей Рафаилом Закиевичем Исмагиловым она искала его дочь и свою двоюродную сестру Ирину. Известна была дата ее рождения – 12 января 1990 года, и город, где она раньше жила - Березники.

- Дядя воспитывал единственную дочку несколько лет, потом они с женой развелись. Развод был очень нехороший, и со слов дяди, бывшая жена запретила ему видеться с дочерью. Мы тоже ничего не знали про свою двоюродную сестру. Пытались разыскать ее – уже взрослую - с помощью соцсетей, но безрезультатно.

Когда Ирина прочитала статью на сайте «Комсомолки», она сама вышла на связь с родственниками со стороны отца.

- Мы допоздна переписывались с сестрой и договорились созвониться. Иришка прислала свадебное фото родителей, свои детские фотографии и попросила прислать фотографию у папы. Обязательно все сделаем и в ближайшее время отправим! Я написала ей номер телефона отца, и Ирина ответила, что соберется с мыслями и в ближайшее время позвонит ему. А потом, вероятней всего, приедет в гости! Возьмет детишек – у нее их двое - 7 и 3 лет и приедет. А в августе она снова родит, уже третьего, и у дяди будет уже трое внуков, вот!

Ирина рассказала Наталье, что после того, как родители развелись, ей сразу же поменяли фамилию, а потом она вышла замуж, и из Березников перебралась в Губаху.

- Кажется, обиды и непонимание у родителей до сих пор остались, но главное, что мы нашлись и можем дальше жить и общаться! Иришка говорит, что она знала, что отец живет в Майкоре, и несколько лет назад приезжала и искала его там. А ведь он живет не в самом Майкоре, а в маленьком посёлочке поблизости, где все друг друга знают. И, видимо, судьбе все-таки нужно было, чтобы в поисках нам помогла именно «Комсомолка»!

Кстати, статью на сайте kp.ru первой увидела мама Ирины.

«Она в соцсети очень редко заходит, а тут, зашла и такое увидела! Она сразу же мне статью отправила, мол, сама решай, захочешь ты с отцом общаться или нет», - поделилась с Натальей Парахиной новообретенная сестра.

- А значит, никаких сомнений в том, что Ирина – это наша двоюродная сестра, а наш дядя Раф - это действительно ее отец, у нас нет! Да и судя по детским фото, Иришка очень похожа на своего отца!

«Я знаю, я не только внешне, но и характером на отца похожа», - ответила на это Ирина.

- Естественно, остальные подробности мы будем выяснять, когда созвонимся и, надеюсь, увидимся. Обязательно спрошу, есть ли у нее еще братья или сестры. Я всем нашим уже позвонила, они все так рады. У меня есть двоюродные брат, две сестры, и вот Иришка. И прямо очень хочется, чтобы не только мы, но и наши дети потом между собой общались. У меня их четверо, у брата - двое, у сестры – пятеро, у Иришки скоро трое будет!

Если вы давно и безуспешно ищите близкого человека и готовы поделиться своей историей, можете связаться с нами по телефону: +7 (342) 206-60-10 или написать нам ВКонтакте или на почту: boris.merkushev@phkp.ru

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