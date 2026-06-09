«Твой папа умер»: каменщик из Пермского края 30 лет ждет встречи с дочерью, которая после развода осталась с мамой

30 лет отец бережно хранил единственную фотографию с дочкой. Фото: личный архив Рафаила Исмагилова.

- Я ищу свою двоюродную сестру Ирину, дочь родного брата моей мамы, – обратилась в редакцию «КП-Пермь» Наталья Парахина. - Знаю только, что дата ее рождения – 12 января 1990 года, и что родилась она в городе Березники. При рождении у девочки фамилия была Исмагилова, назвали ее Ирина, а отчество было - Рафаиловна. Маму моей двоюродной сестры звали Елена Александровна Чудинова, а папу – моего дядю - Рафаил Закиевич Исмагилов. Дядя воспитывал единственную дочку несколько лет, потом они с женой развелись.

Более 30 лет Рафаил Исмагилов не видел свою дочь, а его племянники и племянницы - свою двоюродную сестру.

- Тот развод дядя объяснял тем, что они с женой были «из разного круга»: он – простой человек, а семья бывшей супруги - очень влиятельная, и родители у нее очень обеспеченные были, потому и не сложилось, - говорит Наталья.

Все эти годы мужчина бережно хранил единственную фотографию с дочкой, которая у него осталась.

- После развода ему пришлось уехать из Березников и вернуться обратно в Майкор, где он и родился, и сейчас дядя живет в Майкоре и надеется, что жизнь все-таки даст ему шанс увидеть взрослую дочку. Ему самому скоро 60 лет исполнится. В молодости он был строителем, работал каменщиком. Сейчас занимается рыбалкой, собирает грибы, ягоды. Помогает строить, кому что надо.

Племянница говорит, что после развода дядя Рафаил просил бывшую супругу - разрешить хотя бы видеться с дочерью, но та ответила, что уже сказала девочке, что ее отец умер, и что в живых его больше нет.

- Алименты он тоже, естественно, не платил, да и не подавала она на алименты. Говорю же, они богатые люди были. А дальнейшая жизнь у дяди особо не сложилась Это был первый и единственный его брак, а также единственная дочка.

Более 20 лет Рафаил живет с другой женщиной, однако совместных детей у них нет.

- Мы всегда знали, что у нас есть двоюродная сестра Ирина, я даже помню свадьбу дяди, потому что мы ездили к нему в Березники. И мы даже пробовали сестру по соцсетям искать. Однажды находили похожую: девушка живет в Березниках, и имя, и отчество, и год рождения совпали, но она ответила, что отец у нее есть, и пожелала нам найти сестру. Возможно, наша Ирина вышла замуж и взяла другую фамилию или, может, ей просто в детстве поменяли фамилию?

Очень большую надежду родственники возлагают на фотографию, которая осталась у Рафаила Исмагилова.

- Может быть, в семейном архиве Ирины сохранилось такое же фото? Если она увидит его – пусть откликнется! Мы очень хотим с ней общаться! Сейчас она уже взрослая, и сама может принимать решение, – говорит Наталья.

Контакты Натальи Парахиной есть в редакции «КП-Пермь», если вы узнали себя и хотите познакомиться со своими новыми родственниками – напишите нам в нашу группу ВКонтакте. Мы поможем вам связаться.

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