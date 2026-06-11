В 2026 году Перми исполнится 303 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В День рождения Перми, 12 июня 2026 года, в городе запланировано более 50 праздничных мероприятий - концерты, парад автобусов и фейерверк. С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь. При этом почти все мероприятия пройдут на открытом воздухе, поэтому настроение пермяков в больше степени будет зависеть от погоды. Какой она будет? Спросили у доктора географических наук Андрея Шихова.

- Пятница будет пасмурной, дождливой, но нехолодной, - говорит Андрей Шихов. – Максимальная температура днем: +22 градуса. Дожди в основном пройдут во второй половине дня. При этом в первой половине дня возможны прояснения.

Зонтик понадобится прикамцам не только в пятницу, но и в выходные - суббота и воскресенье тоже обещают быть дождливыми. Лить будет везде, кроме крайних северо-западных районов - это Гайны, Коса и Кочёво. А где-то прогремят и грозы. Температура воздуха по краю будет вполне комфортной – до +25 градусов. Даже ночи будут теплыми – до +16 градусов. В Перми в выходные воздух прогреется до +24 градусов.

Теплой обещает быть и следующая неделя. Ожидается, что мы увидим несколько по-настоящему летних дней с температурой пусть и не +30 градусов, но +25..+27 ждать вполне можно.

Вспомнил Андрей Шихов и про погодные аномалии в День города. Так, в 2022 году было очень холодно и пасмурно, тогда температура воздуха днем была чуть выше +8 градусов. А вот в 2024 году, наоборот, столбик термометра поднялся до +32.7 градусов и этот день стал одним из трех самых теплых летних дней того года.

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