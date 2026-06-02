В Перми в День города 12 июня 2026 года запланировано более 50 праздничных мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Программа праздничных мероприятий в День города в Перми 12 июня 2026 года

В Перми в День города 12 июня 2026 года запланировано более 50 праздничных мероприятий, концерты, парад автобусов и фейерверк. Традиционно празднование начнется вечером 11 июня в сквере им. В. Н. Татищева в 23.00 (0+).

В сам День города главными площадками праздника станут городская эспланада и центральная набережная Камы. Полную программу и расписание событий опубликовал глава Перми Эдуард Соснин в соцсетях.

Программа праздничных мероприятий в День города в Перми 12 июня 2026 года

Основные праздничные события в День города в Перми пройдут 12 июня 2026 года. Публикуем полную программу и расписание мероприятий:

- с 11.00 до 11.30 – торжественная церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы. Местом проведения будет центральный квартал городской эспланады (0+);

- с 12.00 – концертная программа в 68-м квартале эспланады (0+);

- с 12.00 – тематическая программа на набережной Камы (0+);

- с 23.30 до 23.37 – праздничный семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы (0+).

Завершит День города семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Также в честь 100-летия автобусного движения в центре Перми организуют экспозицию автобусов на улице Ленина в квартале между улицами Куйбышева и Попова, которая проедет колонной по городу. Она будет состоять из ретро и современных моделей.

Программа праздничных мероприятий в День города 12 июня 2026 года в районах Перми

Также в День города 12 июня 2026 года праздничные мероприятия пройдут в разных районах города. Рассказываем о них подробнее.

Индустриальный район

В Индустриальном районе Перми в День города 12 июня 2026 года концертная программа (0+) состоится парке культуры и отдыха «Балатово» (ул. Подлесная, 52/1). Концерт начнется с 12.00 и завершится в 14.00.

Еще одно праздничное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города, (0+) состоится у спорткомплекса «Олимпия» (ул. Мира, 41).

Кировский район

Жителей и гостей Кировского района Перми приглашают на праздничную программу (0+) в парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106). Концерт здесь состоится с 12.00 до 15.00.

Большое уличное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города, (0+) пройдет на площади у Дворца культуры им. С.М. Кирова (ул. Кировоградская, 26). Начнется праздничное событие в 12.00, а завершится в 15.00.

Также концерт (0+) 12 июня запланирован на променадной части набережной Камы Кировского района. Гостей здесь ждут с 16.00 до 19.00.

Мотовилихинский район

В Мотовилихинском районе Перми концертная программа (0+) в День города 12 июня 2026 года пройдет в саду имени Я.М. Свердлова (ул. Красная площадь). Мероприятия продлятся с 13.00 до 14.00.

Также жителей приглашают на праздничные мероприятия (0+) в сквер имени Конструктора Калачникова. На территории у Мотовилихинского пруда запланирован спортивный праздник (14+).

Орджоникидзевский район

С 12.00 до 14.00 12 июня концертная программа (0+) пройдет в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) в Орджоникидзевском районе Перми.

На площади у Дворца культуры А.С. Пушкина» (ул. Александра Щербакова, 33) состоится праздничная программа «Ритмы города», посвященная Дню России и Дню города, (0+). Гостей ждут с 12.00 до 15.00.

С 12.00 до 17.00 во Дворце культуры им. А.П. Чехова» (ул. Вильямса, 1) покажут киномарафон «Кино, которое все ждут» (6+).

В 13.00 праздничный концерт «Пермь Великая» (0+) запланирован на площади перед ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54), в 17.00 – в сквере им. Черняховского.

В течение дня жителей и гостей города приглашают на праздничное мероприятие (0+) на левый берег Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС».

Свердловский район

В Свердловском районе Перми в День города 12 июня 2026 года запланирована танцевально-развлекательная программа «А у нас во дворе…» (0+).Гостей праздника ждут на территории у ДК имени А.Г. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) с 15.00 до 17.00.

Концертную программу (0+) в День города проведут и на площади перед ДК имени М.И. Калинина (ул. Куйбышева, 140).