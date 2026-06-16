В сельском хозяйстве нужны ценные кадры, благодаря этому можно добиться хороших показателей.

Сергей Викторович уже в юном возрасте понимал, что свяжет свою жизнь с землей Прикамья.

— Отец мой целиком посвятил себя аграрной промышленности. Работал сначала простым рабочим, потом бригадиром. У него стаж больше 35 лет. Он уже в возрасте, но все еще учит меня, как надо работать, как с работниками общаться, чему уделять больше внимания. У самого у меня две дочери и два внука. Дочки работают в другой области, а внуков я планирую также приучать к работам на земле. Надо продолжать семейную традицию.

Сергей закончил техникум, потом ушел в армию, а после - трудоустроился в родное хозяйство. Начал работать инженером. В 2002 году дослужился до руководителя и вот уже 26 лет успешно справляется с обязанностями председателя, в этом ему помогает человечный подход.

— Народ нужно любить. В работе нельзя только требовать. Надо уметь договариваться, находить точки соприкосновения, вовремя мотивировать.

Без трудностей, как и в любой сфере, не обходится. По словам Сергея Кузнецова, главная проблема современности — молодежь не хочет работать в сфере АПК, не ценит земельный труд. Нужно прививать молодежи, что аграрные профессии — это престижно.

СПК «Спасбардинский» входит в десятку лучших хозяйств края по экономическим показателям. Высокопродуктивных результатов добивается, в том числе, и благодаря качественной технике. Сергей Викторович отмечает, что отдает предпочтение российскому производству.

— Чтобы при минимальных затратах выходили хорошие показатели, мы начали переходить на новую технику. Что касается техники, которая работает с зерновыми и кормовыми культурами, нет лучше российской от Ростсельмаш. За последнее десятилетие агромашины сильно прокачались. В нашем автопарке ценят кормоуборочный комбайн семейства F 2650 производства Ростсельмаш. Сейчас с его помощью мы убираем кукурузу на силос и на корнаж. Качество корма - отличное, с тем, что у нас раньше было - повысилось. Благодаря этому надои увеличились! Комбайн экономичный, производительный, мощный.

По словам председателя, ценность техники от российского производителя Ростсельмаш заключается еще и в том, что своевременно можно получить сервисное обслуживание или необходимые детали. Ведь важный факт, любая агромашина должна проходить техническую проверку по регламенту.

— Если пренебрегать, техника долго не отработает. Это влияет на износостойкость. Нужно следить, ухаживать, смотреть. Техника, работающая в полях, обязательно проходит проверку масла, воздушных фильтров, продувки. Пыли и травы в работе на земле много, машины работают сутками. Чтобы казусов не случалось, специалисты дилерского центра Ростсельмаш своевременно выезжают на сервисную проверку, а по звонку могут приехать и решить любую проблему в течение пары дней. Оперативность - это один из главных залогов успеха в аграрной промышленности.

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