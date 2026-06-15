Власов Роман Константинович — ведущий стоматолог-хирург и имплантолог Перми

Фото предоставлено стоматологией «ПроДоминанта».

Роман Константинович делает операции любой сложности в полости рта. Он устанавливает имплантаты разных систем, выполняет сложные хирургические вмешательства и, самое главное, восстанавливает возможность нормально жевать. Для многих пациентов это значит вернуться к полноценной жизни — есть любимую еду, не чувствовать себя неудобно при разговоре, улыбаться без страха.

В 2025 году он получил награду «Лучший стоматолог-имплантолог» по версии ПроДокторов — большого сайта с отзывами о врачах. Но для Романа Константиновича самая важная награда — это благодарные глаза пациентов.

Роман Константинович постоянно учится. Он ездит в разные города России, изучает новые технологии и методики и затем применяет всё новое в стоматологии «ПроДоминанта». Он стремится к тому, чтобы каждый пациент в Перми мог получить лечение по современным стандартам, не выезжая из города.

Пациенты любят Романа Константиновича за то, что он делает операции точно и профессионально, за то, что относится к каждому человеку с заботой, за то, что понимает тревоги и потребности, за хорошие результаты лечения и восстановление жевания, и ещё за то, что просто и понятно объясняет, что будет происходить.

Если вам нужно восстановить жевание или сделать сложную операцию в полости рта, вы можете быть уверены — Роман Константинович сделает всё хорошо. Он не просто врач, он человек с душой, который может помочь.

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