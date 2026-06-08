Блестящий офицер Михаил Романов мог править Российской империей. Фото с выставки "Пермский пленник". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 13 июня исполнится 108 лет со дня расстрела в Перми великого князя Михаила Александровича Романова. Это убийство положило начало расправам над царской семьей. Но хотя известна и дата, и имена убийц, точное место гибели великого князя до сих пор не найдено. Поиски его могилы ведутся почти 30 лет.

- Среди историков и исследователей идет давний спор, был ли великий князь Михаил Александрович царем? – говорит «КП-Пермь» заместитель председателя Пермского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Лев Перескоков, который все эти 30 лет занимается темой жизненного пути и трагической гибели Михаила Романова. - Последним царем, конечно, был Николай II. Однако он, как известно, отрекся за себя и своего сына в пользу своего младшего брата - великого князя Михаила Александровича. В России тогда была абсолютная монархия, поэтому, учитывая неизлечимую болезнь цесаревича Алексея, решение Николая было совершенно оправдано. Делаем вывод, что где-то на территории города Перми до сих пор скрыты останки последнего держателя верховной власти Российской империи.

Здание бывших "Королевских номеров". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, Михаил Романов находился в Перми в ссылке. Жил в гостинице «Королевские номера». Именно оттуда в ночь на 13 июня 1918 года его вместе с секретарем Николаем Жонсоном (или в другом написании - Джонсоном) вывезли на коляске пермские большевики и расстреляли где-то в лесу. Организаторами убийства были начальник пермской милиции Василий Иванченко и председатель Мотовилихинского районного комитета РСДРП(б) Гавриил Мясников.

По воспоминаниям убийц

Все участники расстрела впоследствии оставили свои воспоминания. Эти документы¸ наряду с материалами следствия и дневниковыми записями в 1996 году вошли в сборник документов «Скорбный путь Михаила Романова от престола до Голгофы».

- Издательство «Пушка», выпустившее сборник, предложило мне на основании воспоминаний подельников проследить последний путь великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Николаевича Жонсона от гостиницы «Королевские номера» до предполагаемого места расстрела. Из этих воспоминаний можно было выделить три вероятных места убийства: Соликамский тракт в районе Красной горки (Большая Язовая), железнодорожный переезд по Соликамскому тракту и поселок Архиерейка. Были высказаны еще две альтернативные версии: сожжение трупов в топке Мотовилихинского завода и побег. Позднее вместе с сотрудниками Следственного комитета мы проанализировали все эти версии.

В своих воспоминаниях преступники писали, что убийство произошло в 6 верстах от города по Соликамскому тракту: «Проехав склады Нобеля, мы круто повернули по дороге в лес направо».

- Когда мы отмерили 6 верст, получилось, что вероятным местом гибели стало пересечение железной дороги с трактом. Двигаясь по Соликамскому тракту, повернуть направо можно только в редких случаях, так как справа высокий обрывистый склон. И район переезда - одно из таких мест. К тому же, забирая Михаила Александровича из гостиницы, убийцы сказали ему, что едут до станции, чтобы там пересесть на поезд, где для него заказан специальный вагон. А потом повезут его на север Пермской губернии.

Но версию железнодорожного переезда отвергли следователи. Они провели хронометраж и пришли к выводу, что исполнители не успевали по времени доехать до переезда, а потом вернуться назад до рассвета. Кроме того, на переезде круглосуточно дежурили стрелочники, которые могли заинтересоваться ночной поездкой.

Версия об Архиерейке возникла из воспоминаний пермского историка-архивиста Надежды Аликиной об ее встрече в 1964 году с одним из участников расправы - Марковым, незадолго до его смерти. Тот прямо ничего не сказал, но намекнул на Архиерейскую заимку.

- Версия побега родилась как легенда прикрытия злодеяния в голове самого идеолога и организатора убийства великого князя Ганьки Мясникова: «Какая счастливая, простая и ясная мысль. Убежал и ...Что поделать? Убежал и только». Но заниматься версией побега также не было основания, так как, если такое и произошло, на самом деле, то Михаил, спасшись, должен был себя как-то проявить. Однако таких сведений нет.

Поиски останков велся на Красной Горке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Склады нашлись на старой фотографии

Ориентиром для поисков служили керосиновые склады Нобеля, находившиеся на берегу Камы. На том месте до сих пор находится нефтебаза, на территории которой можно увидеть старинный резервуар на заклепках.

- Но это местоположение Нобелевских складов не соответствует основной версии, которую мы приняли в конце концов: Красная Горка на Большой Язовой. Вскоре выяснилось, что складов Нобеля было, по крайней мере, два, а может быть, даже три.

Выяснилось это благодаря обнаруженной в архиве фотографии, на которой запечатлена первая футбольная команда Перми, тренировавшаяся на правом берегу Камы, в Верхней Курье. Фотография была сделана в сторону левого берега Камы, и на ней четко видны резервуары складов Нобеля. Сейчас на том месте верхняя площадка «Мотовилихинских заводов». И неподалеку та самая Красная Горка.

Кстати, возле этой Красной Горки находились покосы одного из убийц – Жужгова. Так что вполне логично, что большевики выбрали для расстрела и дальнейшего захоронения знакомое место.

- Мы по старым картам смотрели, что туда от тракта была проложена дорога, по которой возили сено. Так что вполне возможно по ней и заехали убийцы в лес.

С чего начались поиски

В 2006 году Пермское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры начало организовывать в Перми Романовские дни. Руководитель проекта стал Лев Перескоков. Конференции с международным участием проходили ежегодно, в течение 10 лет, с 11 по 13 июня. Сейчас Романовские мероприятия в Перми проводятся под патронажем «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества».

Участники "Романовских дней" в Перми в 2007 году. Фото предоставлено Львом Перескоковым.

- В 2007 году один из участников Романовских дней предложил написать ходатайство о реабилитации великого князя Михаила Александровича в Генеральную прокуратуру. Мы с этой просьбой обратились в прокуратуру Пермского края и попросили помочь в поисках останков. Вместе со следователем-криминалистом СКР Андреем Безматерных мы с тех пор плотно сотрудничаем в части поиска останков великого князя Михаила Александровича и его секретаря, - говорит Лев Перескоков.

8 июня 2009 года великий князь Михаил Александрович и лица его окружения были реабилитированы решением Генеральной прокуратуры РФ на основании закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»

- В том же 2009 году в Пермь приезжал сотрудник Генеральной прокуратуры Владимир Константинов. Мы с ним объехали все наиболее вероятные места гибели великого князя, которые он проверял с помощью георадара. Вместе с ним приехал потомок русских греков первой волны эмиграции из США Петр Сарандинаки, президент международного фонда научной экспедиции по поискам останков детей Романовых.

Руководитель международной экспедиции Петр Сарандинаки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Десять лет экспедиций

После этого Петр Сарандинаки в течение десяти лет организовывал в Перми международные поисковые экспедиции. Основные поиски проходили в районе Красной горки.

- В его команде были не только историки, но и криминалисты, ботаник, судебный геофизик, геолог, судебный археолог, которые специализируются на расследовании преступлений. Активное участие принимали и сотрудники Следственного комитета РФ. Люди работали самоотверженно, но результатов, увы, до сих пор нет. Проблема в том, что отсутствует достоверная и достаточно точная информации о месте захоронения. Поиски проводились по наиболее вероятным сценариям развития трагических событий. На каждый момент времени проверялись и оценивались все известные версии.

Последняя на сегодняшний день, десятая экспедиция Петра Сарандинаки состоялась в сентябре 2021 года. Тогда поиски велись в районе устья реки Гайвы. Основанием для этого стала информация, сообщенная жительницей Перми. Согласно семейному преданию, товарищ ее деда по требованию двух красноармейцев, которые привезли трупы, захоронил их на берегу Гайвы. Но и там останки великого князя не были обнаружены.

Следы ведут в архив

В настоящее время уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой, возглавляемой следователем Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Мариной Викторовной Молодцовой.

- Марина Викторовна является одним из опытнейших следователей, в недавнем прошлом прокурором-криминалистом в стране. Хотелось бы отметить, что в настоящее время расследование уголовного дела в корне отличается от того, как оно расследовалось ранее. Основной упор при расследовании делается на всесторонность, объективность и полноту проводимых следственных действий. Помимо исследования останков, в полном объеме, с особой тщательностью исследуются исторические документы, коих, как вы понимаете, немало: разные источники, разные носители той или иной исторически значимой информации по данному преступлению.

Для проведения историко-архивной экспертизы в рамках расследования Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела по убийству Михаила Романова заместитель начальника отдела научно-справочного аппарата ПермГАСПИ Илья Папулов собрал огромное количество документов.

- На протяжении истекших тридцати лет была проведена большая работа, однако желаемых результатов достичь не удалось. Теперь настал момент определить дальнейшие планы поиска с учетом новых историко-архивных материалов. Необходимо учитывать возможность перезахоронений в прошлом и вероятность захоронения великого князя и его секретаря в разных местах. Пока еще рано говорить, что все возможности исчерпаны. Работу необходимо продолжать.

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