Эксперт в решении сложных задач: Стоматолог-терапевт с 26-летним стажем Елена Ненахова

Елена Константиновна – опытный стоматолог-терапевт с 26-летним стажем в стоматологии «Диомид» на улице Газета Звезда, 30 – не просто проводит стандартные процедуры! Главная страсть и профессиональная специализация – сложные клинические случаи. Годами кропотливой работы были отточены навыки, позволяющие находить решения там, где другие видят непреодолимые преграды.

Особое место в ее арсенале занимает работа под операционным микроскопом. Благодаря этому, врач способен проводить лечение корневых каналов с максимальной эффективностью, выявлять скрытые патологии и выполнять реставрации, неотличимые от естественных зубов.

За годы практики Елена Константиновна накопила бесценный опыт в диагностике и лечении таких состояний, как:

- Осложненные формы кариеса: от глубокого поражения эмали до пульпита и периодонтита, где требуется тщательное очищение и герметичное пломбирование корневых каналов.

- Неудачные эндодонтические лечения, проведенные ранее: перелечивание каналов, удаление старых пломб и штифтов, работа с обломками инструментов.

- Трещины и переломы зубов: точная диагностика степени повреждения и восстановление анатомии зуба.

- Реставрация сильно разрушенных зубов: восстановление утраченной ткани зуба с использованием современных композитных материалов, часто с применением микроскопа для достижения идеальной формы и эстетики.

Её подход к каждому пациенту отличается искренней заботой и вниманием. Елена Константиновна не просто лечит зубы, а стремится понять первопричину проблемы, обучить пациента правильной гигиене полости рта и предотвратить развитие заболеваний в будущем. Осознавая, что страх перед стоматологическим креслом – распространенное явление, она создает максимально комфортную и доверительную атмосферу, где каждый пациент чувствует себя спокойно и уверенно.

26 лет в стоматологии – это не просто цифра, а показатель преданности профессии, постоянного стремления к совершенству и неустанного желания помогать людям. Для этого врача нет неважных деталей, а каждая сложная ситуация – это новый вызов, который она принимает с уверенностью и мастерством. Елена Константиновна – тот специалист, к которому обращаются, когда требуется истинное искусство и глубокая экспертиза в области стоматологической терапии.

Адрес: г. Пермь, ул. Газета Звезда, 30

Телефон: + 7 (342) 248-10-50

Сайт: https://стоматолог-пермь.рф/

ВКонтакте: https://vk.com/diomidperm

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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