Павел Горячев — наследник стоматологической династии, стоматолог-ортопед и владелец авторской клиники «Диомид»

Павел Горячев. Фото предоставлено клиникой «Диомид»

Мой путь в стоматологию не был случайностью, а скорее предопределенностью. Когда я появился на свет, моя мама уже управляла своей стоматологией. Всё детство я проводил в клинике, всё впитывал как губка и вошел в профессию мягко и естественно. Детство, проведенное в стенах клиники, в окружении заботливого коллектива, сделало переход в эту важнейшую сферу жизни не просто естественным, а органичным. А вместе с профессионализмом я впитал от коллектива и особое внимательное отношение к нашим пациентам.

Амбиции, подкрепленные мастерством

Десять лет напряженного труда, совмещенного с неустанным обучением, позволили мне не только заслужить признание в нашем городе, но и обрести репутацию в профессиональном сообществе. Я считаю, что здоровые амбиции – это основа истинного профессионала.

Авторская клиника: философия индивидуального подхода

В моей собственной клинике заложен авторский подход, в основе которого лежат мои личные и профессиональные принципы:

Непрерывное развитие: называя себя автором, я обязан постоянно доказывать свою компетентность и поддерживать высокую планку мастерства.

Личность к личности: авторство – это не просто статус или высокая цена, а глубоко индивидуальный подход к каждому пациенту.

Профессионализм и ответственность: авторство – это не только научные степени, но и наработанный опыт, личная ответственность перед пациентами, командой и самим собой.

Принцип лечения: сохранять и лечить

Основополагающим принципом является максимальное погружение в запрос пациента и поиск оптимального лечения. Я провожу подробные предварительные консультации, предлагая различные методы и альтернативы, учитывая риски, экономические факторы, время и, что самое главное, – принцип «не навреди».

Только после совместного принятия решения – приступаю к лечению, будучи уверенным в его правильности, безопасности и комфорте. Я всегда стремлюсь сохранить то, что возможно сохранить.

Лечение, а не моментальная замена, – хоть это сложнее и требует больше усилий, но это мой принцип: сохранять здоровье пациента, а не просто решать проблему.

Адрес: г. Пермь, ул. Попова, 23

Телефон: + 7 (342) 248-10-50

Сайт: https://стоматолог-пермь.рф/

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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