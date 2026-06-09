Врач стоматолог-хирург, имплантолог стоматологии «Родонта Дент» Тенгиз Эльсуеров

Тенгиз Хусеевич специализируется на хирургической стоматологии и дентальной имплантации. Основные направления его работы — установка дентальных имплантатов, костно-пластические операции, синус-лифтинг, пластика мягких тканей, удаление зубов любой сложности и комплексное восстановление зубных рядов.
Ежемесячно доктор устанавливает более 100 дентальных имплантатов, что позволяет ему успешно работать как со стандартными, так и со сложными клиническими случаями. Особое внимание уделяет восстановлению утраченного объёма костной ткани, подготовке пациентов к имплантации и реабилитации при полном отсутствии зубов.
Окончил Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Ординатуру по специальности «Стоматология хирургическая» прошёл в Государственном научном центре Российской Федерации — Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна ФМБА России.
В своей практике использует современные хирургические протоколы и комплексный подход к лечению, уделяя особое внимание точной диагностике, планированию и прогнозируемости результата. Выполняет как одиночные имплантации, так и полное восстановление зубных рядов на имплантатах с последующим несъёмным протезированием.
Специализация:
- дентальная имплантация;
- одномоментная имплантация;
- костная пластика (остеопластика);
- синус-лифтинг;
- пластика мягких тканей;
- удаление зубов любой сложности;
- восстановление всей челюсти на имплантатах;
- несъёмное протезирование на имплантатах.
В свободное время увлекается большим теннисом, конными прогулками и путешествиями. Ценит активный образ жизни и возможность проводить время в кругу семьи и близких людей.
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Адрес г. Пермь Пермская улица, 70
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