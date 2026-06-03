ДОМ.РФ выставил на торги участок под строительство торгового центра в Перми

Фото: ПАО "ДОМ.РФ"

ДОМ.РФ до 22 июня принимает заявки на участие в торгах по продаже участка 0,16 га в Индустриальном районе Перми. Здесь предполагается строительство торгового центра районного формата.

Аукцион состоится 26 июня. Начальная цена лота — 6,55 млн рублей.

Участок находится в мкр. Верхние Муллы, рядом с автомобильной развязкой трассы Западный обход Перми, вблизи ориентира по адресу: ш. Космонавтов, д. 381. Подъезд осуществляется со стороны ш. Космонавтов. Окружение представлено дорожной инфраструктурой, автосалонами, и жилым массивом.

С противоположной стороны Западного обхода Перми расположены гипермаркет «Метро» и торговый центр товаров для ремонта и строительства. Остановка общественного транспорта «Верхние Муллы» — в 600 м, расстояние до центра города составляет 9 км.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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