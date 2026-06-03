Фото: Семейный центр ВЕТВИ ВКонтакте.

«Самая светлая, добрая, заботливая Настенька! Навсегда со своими ребятками», «Эта новость просто оглушила! Шок, а потом слезы хлынули рекой», «Такое горе просто не умещается…», «Она всегда умиротворяла и окутывала спокойствием и теплом!», «Настя всегда находила слово, чувствовала, раскрывала… Благодарю, что ты была в моей жизни», «Я присутствовала на ее лекции всего час, но даже за это время успела погреться в ее тепле и свете», «Какое ужасное стечение обстоятельств… Почему именно они?», - с болью и любовью пишут пермяки о 43-летней Анастасии Мыльниковой, погибшей в страшной аварии с детьми.

Выжила лишь шестилетняя девочка

Коллеги известного пермского психолога рассказали о дате прощания с Анастасией и ее детьми. Похороны состоятся в пятницу, 5 июня. Прощание сначала пройдет в большом зале на ул. Старцева, д. 61, начало с 9.40 до 11.40. Затем - отпевание в Петропавловском соборе на ул. Советская, 1/1, церемония начнется в 12.30.

Напомним, страшная авария, в которой погибла Анастасия и трое ее детей, произошла в Суксунском округе вечером 31 мая. Дорога была мокрая от дождя, и водитель грузовика MAN с полуприцепом не учел дорожные метеоусловия и выехал на «встречку».

Многотонная фура полностью перегородила дорогу ехавшей навстречу легковушке «Ларгус», в которой Анастасия возвращалась в Пермь из Суксуна. Женщине за рулем просто некуда было деваться, и от страшного удара она погибла сама, а также трое ее детей 10, 12 и 16 лет. В аварии выжила лишь младшая шестилетняя девочка Люба. Она была пристегнута к детскому креслу и сидела справа в салоне - дальше всех от места удара.

В минздраве Пермского края сообщили, что маленькая пациентка находится в больнице и продолжает лечение. Ее уже перевели из реанимации в отделение, а состояние девочки оценивается, как средней степени тяжести.

В ДТП под Пермью погибли женщина и трое детей. Видео: Госавтоинспекция Пермского края

В комментариях, которые писали в соцсетях пермяки, были люди, готовые взять ее в свою семью. Но знакомые объяснили, что у девочки остались отец и брат. Старший ребенок Анастасии два года назад окончил школу и сейчас постигает азы военной профессии в Санкт-Петербурге.

Грозит семь лет колонии

48-летнему виновнику аварии - жителю Удмуртской Республики – уже предъявлено обвинение в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание, которое может ему грозить - лишение свободы на срок до семи лет. Суд уже избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Погибшая в аварии Анастасия Мыльникова была практикующим психологом, психотерапевтом в области индивидуальной, семейной и парной психотерапии, ведущей тренингов личностного развития. Она помогала клиентам выстраивать отношения с родителями, детьми, вторыми половинками и коллегами по работе.

Сотрудничала психолог с семейным центром «Ветви», сотрудники которого помогали собирать средства на похороны и опубликовали пост, в котором рассказали о роли Анастасии в своей команде: «Настя Мыльникова была прекрасна в своей многогранности. Она совмещала в себе гармоничное многодетное материнство, невероятную нежность и женственность, профессионализм и всеобъемлющую доброту. Воплощенный архетип матери, при этом легкая веселая девчонка. Эталон Женщины: любящей, нежной, хрупкой и сильной, красивой, легкой, мудрой, заботливой, самодостаточной, звонкой.

Никто так не любил, не ценил и не умел жить эту жизнь, так как Настя. Это Человек, который всегда жил сердцем.

В памяти навсегда останутся ее улыбающиеся, искрящиеся добротой глаза, в которых отражается весь мир, целый космос.

Стоило только посмотреть на Настю - и внутри становилось теплее, хотелось улыбнуться в ответ. В ее хрупкой фигуре было столько молодости, легкости и чистой, детской энергии. С ней хотелось разделять радость, о ней хотелось заботиться.

И одновременно с этой детской непосредственностью в Насте жила глубочайшая мудрость, мягкость, тишина и умиротворение. Она была настоящим целителем человеческих душ. Отличный психолог, чуткий, понимающий, с которым было удивительно легко. Рядом с ней многие взрослые смогли прикоснуться к своему внутреннему ребенку и исцелить старые раны.

Дырище в сердце и сквозняк. Физически ощущается эта пустота, а мысли растерянно крутятся вокруг одного вопроса: «Каааак так случилось?...»

Она ушла от нас в последний день календарной весны — 31 мая. Теперь ее весна стала вечной».

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