Смертельная авария произошла 31 мая в 19.55 на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку Ачит. Фото: Госавтоинспекция Прикамья/Анастасия Мельникова ВКонтакте.

Вечером 31 мая на трассе в Пермском крае произошла жуткая авария. Грузовик с полуприцепом марки МАН, которым управлял 49-летний водитель, выехал на встерчную полосу и врезался в «Лада Ларгус». В салоне отечественной легковушки ехала мама с четырьмя детьми - двумя девочками и двумя мальчиками. Выжить удалось только 6-летней малышке. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

- У троих человек - матери, ребенка, который сидел на переднем сидении, и ребенка, который сидел на заднем сидении слева, шансов не было никаких, - рассказывает «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. - Самый младший ребенок, выживашая девочка, сидела на детском кресле сзади справа, ее спасло и кресло, и то, что удар больше пришелся на левую часть. Мальчик, который сидел посередине, к приезду спасателей и врачей был еще жив. Его извлекли вместе с младшей сестренкой, погрузили в скорую, но, как я знаю, машина даже не успела отъехать, как он скончался.

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, причиной аварии стало то, что водитель не учел дорожные и метеорологические условия. Из-за этого его занесло на встречку, где и произошло столкноение. Судя по кадрам с места аварии, во время заноса прицеп водителя вынесло на дорогу так, что он полностью ее перекрыл, женщине на Ларгусе некуда было деваться.

В ДТП под Пермью погибли женщина и трое детей. Видео: Госавтоинспекция Пермского края

- «Ларгус» залетел под прицеп, под задние мосты, и какое-то время их тащило по дороге, а потом выбросило в кювет, - продолжает источник. - Что за погодные условия так повлияли на занос - непонятно. Да, был дождь, но ведь там не река на дороге разлилась. Очень странно.

Погибшей многодетной матерью оказалась психолог, психотерапевт, автор и ведущая тренингов личностного развития Анастасия Мельникова. На своей странице в соцсети Анастасия пишет, что она мама пятерых детей, и что она не замужем.

В группе семейного лагеря Ветви, с которым сотрудничала Анастасия, опубликовали скорбный пост и объявили о сборе средств на похороны.

«В автокатастрофе погибла наша замечательная, светлая Настенька Мыльникова и трое её детей. Младшая дочка Любаша сейчас находится в больнице с травмами. Мы все вместе молимся за её жизнь и здоровье.

Многие из вас близко знали Настю. Кто-то помнит её по нашему лагерю и совместным проектам, кто-то учился вместе с ней, работал или проходил личную терапию. Настя была невероятно важной частью нашего сообщества, человеком огромной души и тепла.

Трудно подобрать слова, чтобы описать эту трагедию. Это неописуемая боль для всех нас. Сейчас семье Насти как никогда нужна наша поддержка. Чтобы помочь родным справиться с расходами на прощание и похороны, мы открываем сбор средств. Необходимая сумма — около 500–600 тысяч рублей. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне».

