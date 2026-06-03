Лечить, нельзя удалять! Cтоматолог-терапевт и эндодонтист Владислав Кокорин спасает зубы, когда на них уже ставят «крест»

Работая только под микроскопом, Владислав Вячеславович видит и лечит мельчайшие повреждения, даёт точный прогноз и выбирает максимально бережные решения. Благодаря его опыту многие пациенты сохраняют родные зубы и избегают имплантации.
Почему пациенты выбирают Владислава Вячеславовича в стоматологии «ПроДоминанта»:
- Спасает зубы в сложных случаях;
- Точная диагностика и прозрачный план лечения с несколькими вариантами;
- Безболезненные методы и внимание к комфорту пациента;
- Современные технологии и самые качественные материалы;
- Неоднократно признан «Лучшим стоматологом Перми».
Не торопитесь с удалением и имплантацией — запишитесь на консультацию к Кокорину Владиславу Вячеславовичу в стоматологию «ПроДоминанта» и получите профессиональную оценку шансов сохранить зуб.
Адрес: Луначарского, 99, стоматология «ПроДоминананта»
Телефон: +7(342) 258-49-99
Сайт: prodominanta.ru
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