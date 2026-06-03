Стоматолог Ольга Перцовская подходит к проблемам пациентов со всем вниманием и настоящим профессионализмом

Ольг Перцовская награждена медалью за заслуги в здравоохранении. Фото предоставлено клиникой «Астра-мед»

Ольга Геннадьевна специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний зубов и десен у взрослых. Ведет терапевтический прием и занимается комплексным подходом к восстановлению улыбки в клинике «Астра-мед». В своей работе использует современные материалы, увеличение – бинокуляры и микроскоп, а также локальный рентген и КЛКТ.

Образование и достижения:

Окончила Пермскую Государственную медицинскую академию по специальности «Стоматология», прошла интернатуру по детской стоматологии на кафедре Детской стоматологии. Регулярно подтверждает сертификаты специалиста. Доктор награждена медалью за заслуги в здравоохранении.

Область профессиональных интересов:

-Диагностика и комплексное лечение заболеваний полости рта у взрослых

-Восстановление улыбки и профилактика стоматологических заболеваний

- Индивидуальный подход к каждому пациенту, современные методы терапии

Ольга Геннадьевна подходит к каждому пациенту с заботой и вниманием, внимательно выслушивая и отвечая на все вопросы. Вместе разрабатывает индивидуальный план лечения, направленный на сохранение зубов и здоровье полости рта.

- Моя миссия — сохранить здоровье вашей улыбки, обеспечить комфорт и доверие на каждом этапе лечения. Совместными усилиями мы достигнем отличных результатов и долговременного результата.

Адрес: г. Пермь, ул. Пермская, 161

Телефон: +7 (342) 258-34-34

Сайт: https://астрамедцентр.рф/

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

реклама, ООО "Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед", ИНН 5902233588, erid: 2W5zFJ7gJC9