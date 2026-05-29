Никонов Дмитрий: стоматолог-хирург, имплантолог со стажем более 17 лет

Никонов Дмитрий Александрович – стоматолог-хирург, имплантолог со стажем более 15 лет. Специализируется на ортопедической и хирургической стоматологии, включая дентальную имплантологию и костную, мягкотканую реконструкцию.

Его знакомство с хирургической стоматологией началось в стоматполиклинике на четвертом курсе. После окончания Пермской медицинской академии он прошел годовую практику в отделении хирургической стоматологии клиники Медакадемии.

Дмитрий Александрович регулярно повышает свою квалификацию, посещает лекции и практические семинары у мировых экспертов в области стоматологии. Выступал с докладом в качестве спикера на международной конференции по имплантологии в Португалии. Оттачивал навыки проведения костной и мягкотканной реконструкции, десневой пластики, дентальной имплантации в клиниках Германии и Испании, а также стажировался по методике All-on-4 в Италии. Имеет более 10 профессиональных наград и медаль за заслуги в здравоохранении.

В своей работе врач применяет современные хирургические методики: проводит атравматичное удаление зубов, зубосохраняющие и другие операции. Внимательно подходит к обследованию каждого пациента. Во время приема доктор делает 3D-диагностику, использует цифровое планирование и фотопротокол.

Дмитрий Никонов принимает пациентов в стоматологической клинике «Астра-Мед». Она одна из немногих в Перми, кто применяет цифровые технологии в своей работе. Медцентр оснащен новейшим оборудованием и материалами, славится надежностью и качеством лечения.

Адрес: г. Пермь, ул. Пермская, 161

Телефон: +7 (342) 258-34-34

Сайт: https://астрамедцентр.рф/

