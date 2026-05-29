Врач-стоматолог высшей категории cтоматологической клиники «Юнит» Светлана Елисеева

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО
«Помогать здесь и сейчас. Видеть результат своими руками. Лечить не зуб, а человека».
Ещё в детстве Светлана Юрьевна осознала своё призвание: помогать людям быстро, качественно и с видимым результатом. Для неё стоматология никогда не была лишь техническим ремеслом. Это пространство, где точность рук сочетается с силой слова, где физическое облегчение неотделимо от моральной поддержки. Она убеждена: истинное лечение начинается с доверия, а заканчивается возвращённой уверенностью в себе.
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ
- 1996 г. – Окончила Пермскую государственную медицинскую академию (ПГМА) по специальности «Лечебное дело / Стоматология»
- 1997 г. – Успешно прошла интернатуру, получив статус врача-стоматолога
- 1997 г. – н.в. – Начала и продолжает профессиональную деятельность в стоматологической клинике «Юнит»
Почти три десятилетия работы в одном коллективе – это не просто показатель стабильности, а свидетельство глубокой профессиональной интеграции, доверия пациентов, сохранения этических стандартов и накопленной клинической экспертизы. За эти годы через её кресло прошли тысячи пациентов, многие из которых стали постоянными, передавая рекомендации из поколения в поколение.
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
Следуя принципу доказательной медицины, каждые 5 лет проходит аккредитованные курсы повышения квалификации, подтверждая соответствие современным клиническим протоколам. Регулярно осваивает:
- Новые материалы и адгезивные системы
- Цифровые методы диагностики и планирования лечения
- Современные подходы к обезболиванию и профилактике осложнений
- Методики работы с пациентами с высокой тревожностью
Участвует в профессиональных конференциях, следит за международными тенденциями в терапевтической и эстетической стоматологии, адаптируя лучшие практики для региональных условий.
ПОДХОД К ПАЦИЕНТАМ: ЛЕЧЕНИЕ С ЭМПАТИЕЙ
В практике Светлана Юрьевна придерживается философии комплексного сопровождения. Каждое посещение начинается с открытого диалога, а завершается чёткими рекомендациями и поддержкой на этапе реабилитации. Пациенты отмечают:
- Тактичность и умение снять страх перед стоматологическим вмешательством
- Способность объяснять сложные процессы простым, доступным языком
- Индивидуальный подбор плана лечения с учётом финансовых и психологических возможностей пациента
- Неравнодушие: готовность ответить на вопросы после приёма, сопроводить в сложных клинических случаях
ОБОСНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ НАГРАДУ
Светлана Юрьевна достойна признания на региональном уровне по следующим основаниям:
- Многолетний безупречный труд – 29 лет стабильной работы в одном учреждении при неизменно высоком качестве услуг
- Преданность профессии – регулярное подтверждение квалификации, отказ от «конвейерной» медицины в пользу персонализированного подхода
- Человеческое измерение медицины – сочетание клинической точности с психологической поддержкой, что особенно значимо в стоматологии
- Вклад в здоровье населения региона – популяризация профилактической культуры, формирование лояльности к качественной отечественной стоматологии
- Наставничество и репутация – пример профессиональной этики для молодых специалистов, авторитет среди коллег и благодарных пациентов
Её работа наглядно демонстрирует, что региональное здравоохранение держится не только на технологиях, но и на людях, которые вкладывают в профессию душу, время и непрерывное развитие.
Сайт https://skunit.ru
Адрес ул. Максима Горького,30
