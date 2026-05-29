Врач-стоматолог высшей категории cтоматологической клиники «Юнит» Светлана Елисеева

Ещё в детстве Светлана Юрьевна осознала своё призвание: помогать людям быстро, качественно и с видимым результатом. Фото предоставлено cтоматологической клиникой «Юнит»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

«Помогать здесь и сейчас. Видеть результат своими руками. Лечить не зуб, а человека».

Ещё в детстве Светлана Юрьевна осознала своё призвание: помогать людям быстро, качественно и с видимым результатом. Для неё стоматология никогда не была лишь техническим ремеслом. Это пространство, где точность рук сочетается с силой слова, где физическое облегчение неотделимо от моральной поддержки. Она убеждена: истинное лечение начинается с доверия, а заканчивается возвращённой уверенностью в себе.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ

- 1996 г. – Окончила Пермскую государственную медицинскую академию (ПГМА) по специальности «Лечебное дело / Стоматология»

- 1997 г. – Успешно прошла интернатуру, получив статус врача-стоматолога

- 1997 г. – н.в. – Начала и продолжает профессиональную деятельность в стоматологической клинике «Юнит»

Почти три десятилетия работы в одном коллективе – это не просто показатель стабильности, а свидетельство глубокой профессиональной интеграции, доверия пациентов, сохранения этических стандартов и накопленной клинической экспертизы. За эти годы через её кресло прошли тысячи пациентов, многие из которых стали постоянными, передавая рекомендации из поколения в поколение.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКСПЕРТИЗА

Следуя принципу доказательной медицины, каждые 5 лет проходит аккредитованные курсы повышения квалификации, подтверждая соответствие современным клиническим протоколам. Регулярно осваивает:

- Новые материалы и адгезивные системы

- Цифровые методы диагностики и планирования лечения

- Современные подходы к обезболиванию и профилактике осложнений

- Методики работы с пациентами с высокой тревожностью

Участвует в профессиональных конференциях, следит за международными тенденциями в терапевтической и эстетической стоматологии, адаптируя лучшие практики для региональных условий.

ПОДХОД К ПАЦИЕНТАМ: ЛЕЧЕНИЕ С ЭМПАТИЕЙ

В практике Светлана Юрьевна придерживается философии комплексного сопровождения. Каждое посещение начинается с открытого диалога, а завершается чёткими рекомендациями и поддержкой на этапе реабилитации. Пациенты отмечают:

- Тактичность и умение снять страх перед стоматологическим вмешательством

- Способность объяснять сложные процессы простым, доступным языком

- Индивидуальный подбор плана лечения с учётом финансовых и психологических возможностей пациента

- Неравнодушие: готовность ответить на вопросы после приёма, сопроводить в сложных клинических случаях

ОБОСНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ НАГРАДУ

Светлана Юрьевна достойна признания на региональном уровне по следующим основаниям:

- Многолетний безупречный труд – 29 лет стабильной работы в одном учреждении при неизменно высоком качестве услуг

- Преданность профессии – регулярное подтверждение квалификации, отказ от «конвейерной» медицины в пользу персонализированного подхода

- Человеческое измерение медицины – сочетание клинической точности с психологической поддержкой, что особенно значимо в стоматологии

- Вклад в здоровье населения региона – популяризация профилактической культуры, формирование лояльности к качественной отечественной стоматологии

- Наставничество и репутация – пример профессиональной этики для молодых специалистов, авторитет среди коллег и благодарных пациентов

Её работа наглядно демонстрирует, что региональное здравоохранение держится не только на технологиях, но и на людях, которые вкладывают в профессию душу, время и непрерывное развитие.

Сайт https://skunit.ru

ВК https://vk.ru/unitperm

Адрес ул. Максима Горького,30

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. ООО Стоматологическая компания «Юнит», ИНН 5904011848, erid: 2W5zFG6PsJ1