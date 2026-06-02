Попросил жену встретить, а потом телефон выключился: в Пермском крае нашли тело трагически погибшего пожарного

Трагедия произошла 11 мая в Кунгурском районе.

Днем 2 июня к берегу реки Сылвы прибило тело утонувшего в десятых числах мая пожарного.

- После того, как пожарный утонул, один из рыбаков каждый день выходил на его поиски, - рассказывает «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. - Сегодня он и увидел его тело. На место приехали спасатели и передали труп следователям.

Тело пожарного прибило к берегу недалеко от места, где он утонул. Хоть первое время его активно искали и с помощью кошек, и водолазы, найти его не удавалось по ряду причин. В частности из-за того, что видимость под водой практически нулевая, а на дне много коряг и других предметов.

Трагический случай, напомним, произошел вечером 11 мая вблизи деревни Киселево, в Кунгурском районе. На реке Сылве утонул 41-летний работник пожарной части №42.

- Вечером 11 мая он позвонил жене, попросил его встретить на машине - был с уловом. Жена приехала, стала звонить, а у него уже абонент, - рассказывал тогда источник «КП-Пермь»

