Попросил жену встретить, а потом телефон выключился: в Пермском крае трагически погиб пожарный

Трагедия произошла 11 мая на реке Сылве.

Трагический случай произошел вечером 11 мая на реке Сылве, вблизи деревни Киселево, в Кунгурском районе. Там утонул 41-летний сотрудник пожарной части №42. Сейчас его тело ищут водолазы.

- На рыбалку работник ушел 11 мая, - рассказывает «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. - Вечером позвонил жене, попросил его встретить на машине - был с уловом. Жена приехала, стала звонить, а у него уже абонент.

Было уже поздно и темно, поэтому поиски пожарного начали утром следующего дня. Искали друзья и близкие. Сначала нашли перевернутую лодку, а потом «кошками» пытались найти тело, но не вышло. Днем на место приехали спасатели Кунгурской службы спасения, на лодке провели визуальный осмотр, но тело не нашли.

Сегодня, 13 мая, поисками утонувшего занимались уже водолазы. Работали до вечера, но тело также не нашли.

- Вода мутная, дно илистое, да и река еще не до конца вошла в русло после паводка - все это осложняет поиски, - добавляет «КП-Пермь» осведомленный источник.

Завтра, 14 мая, поиски утонувшего продолжатся. К водолазам Кунгурской службы спасения присоединятся еще и водолазы из краевой службы спасения.

