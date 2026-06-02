Внутри все самое ценное: Катерина Шпица рассказала, как потеряла чемодан с вещами в аэропорту

Историю потери, а затем и находки важного чемодана рассказала в своих соцсетях актриса Катерина Шпица. В конце мая вместе с семьей — мужем и новорожденным сынишкой Богданом - она направлялась в Пермь, чтобы сдавать государственные экзамены в Пермском институте культуры. В дороге с ними произошел корвалольный инцидент.

- Вроде бы мелочи жизни, а уревелась я сегодня в три ручья, - записала видео актриса, поняв, что ее сообщение о потере чемодана, опубликованное в ленте, очень волновало подписчиков. - Мы с мужем люди очень ответственные и внимательные, но так как впервые путешествовали на самолете с Богдашей, с непривычки дезориентировались.

В Перми родителям малыша, которому нет и месяца, предстояло провести две недели. Актрисе нужно было сдавать госэкзамены. Поэтому с собой у мамы и папы была уйма вещей: большая коляска, переноска, чемодан, ручная кладь…

- И прямо в гейте мы оставили чемодан, в который я положила все самое ценное! То, что я не хотела сдавать в багаж на тот случай, если он потеряется.

Там были все детские вещи, молокоотсос, и главное - конспекты к госэкзамену выпускницы Пермского института культуры.

- Все это можно было купить, но конспекты, сделанные своей рукой, не купить ни за какие деньги! Ох, и наплакалась я, но бросила клич, и вроде как чемодан мы нашли!

«Катюша, берегите себя, не волнуйтесь, все обойдется, ребенку нужна здоровая мамочка и много молочка», — советуют подписчики.

А еще одна женщина поделилась лайфхаком:

- Чтобы вы не так расстраивались, расскажу вам нашу историю. Мы с сестрой - многодетные мамы, тоже всегда очень ответственные. Путешествуя, обязательно фотографируем багаж и детей, это важно, чтобы в случае необходимости искать потом по фото. И однажды нам эти фото действительно пригодились! С их помощью нам тоже удалось вернуть чемоданы с ценными вещами, случайно забытые в аэропорту.

