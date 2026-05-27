Кадры — это главное: как Пермский край решает проблему нехватки специалистов и по-новому строит рынок труда

Статус «президентской академии» здесь работает не просто как красивая вывеска, а как настоящий механизм, который меняет рынок труда

С 2025 года в России запустили обновлённый национальный проект под названием «Кадры». Он пришёл на смену старому проекту «Демография». Его основная задача — по-настоящему, системно убрать дефицит кадров в экономике. В Пермском крае безработица и так всегда была на рекордно низком уровне. И вот тут, при таких условиях, реализация федерального проекта «Активные меры содействия занятости» стала чем-то вроде срочной и полной перезагрузки всей системы.

Региону пришлось не просто «закрывать вакансии», а серьёзно поменять сами подходы: как учат людей, как их удерживают на работе и как привлекают новых сотрудников. Если посмотреть на цифры за 2025 год и первый квартал 2026-го, видно: Прикамье делает упор на «глубокую переработку» кадров. То есть переучивают под реальные нужды производства, точечно помогают молодёжи и завозят специалистов из других регионов.

Самая большая проблема, с которой столкнулся край, — это небывало низкая безработица. По итогам 2024–2025 годов уровень безработицы в Пермском крае составил всего 1,7%, и в начале 2026 года ситуация не изменилась. Формально такие цифры означают, что работой заняты практически все, но на деле это вылилось в острейшую нехватку кадров.

По данным HeadHunter, в начале марта 2026 года на одну открытую вакансию в регионе приходилось уже 9,8 резюме. А год назад этот показатель был вдвое меньше — 4,8. Этот странный разрыв объясняется тем, что спрос и предложение не совпадают. Рабочие специальности и инженеры нужны позарез, а ищут работу в основном те, кто хочет трудиться в офисе.

В 2025 году работодатели Перми разместили 111,5 тысячи вакансий. А всего за год при поддержке государства нашли работу 40 350 человек. Но кадровый голод всё равно остаётся главной головной болью для промышленности и медицины. Особенно остро дело обстоит в здравоохранении: на одну вакансию врача приходится всего 0,9 резюме.

Когда готового специалиста «на улице» не найти, федеральный проект «Активные меры содействия занятости» сосредоточился на том, чтобы менять самого соискателя. В центре этого проекта в регионе — профессиональное переобучение.

Если в 2025 году переобучение прошли 3500 человек, которые получили новую квалификацию и смогли устроиться на работу, то в 2026 году программу сильно расширили. Власти заявили, что готовы учить жителей по 186 востребованным профессиям. В приоритете — современные навыки: специалист по работе с системами искусственного интеллекта, специалист по защите информации. Отдельное внимание — участникам специальной военной операции и членам их семей.

Главным, кто занимается обучением в рамках национального проекта «Кадры» в Пермском крае, стал Пермский филиал РАНХиГС.

- Сегодня Пермский филиал РАНХиГС — это не просто вуз, а настоящий проактивный центр компетенций, который встроен в экономику региона. Раньше академия славилась в основном подготовкой управленцев, а теперь закрывает потребности промышленности (экологи, IT-специалисты), туризма (гиды) и других сфер, - говорит директор Пермского филиала Президентской академии, кандидат социологически наук Игорь Орлов.

Кроме того, Пермский край активнее взялся за программу повышения мобильности трудовых ресурсов. Эта программа действует в рамках федерального проекта и нацелена на то, чтобы привлекать квалифицированных кадров из других регионов России. Тем работодателям, у которых острая нехватка сотрудников, дают субсидию — 225 тысяч рублей на каждого привлечённого специалиста из других областей. Мера оказалась востребованной: отбор на участие в программе на 2025–2030 годы прошли предприятия лесной отрасли, сельского хозяйства и промышленности — те, кто готов не просто платить зарплату, но и компенсировать переезд иногородним работникам.

Также национальный проект «Кадры» в Пермском крае смотрит далеко вперёд и пытается «вырастить» специалиста прямо со школьной скамьи. В 2026 году в Частинском округе открываются первые профильные агротехнологические классы (в Ножовской и Бабкинской школах). Проект запускают при поддержке местных сельхозпредприятий — ООО «Антар» и «УралАгро». Там 26 восьмиклассников начнут углублённо изучать, как эффективно вести животноводство. Параллельно власти решают вопрос с временной занятостью. В Уинском муниципальном округе (эту практику распространяют на весь край) проводят мероприятия по созданию трудовых отрядов подростков на каникулах и адресно помогают молодёжи, включая детей-сирот, молодых инвалидов и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В итоге реализация федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в Пермском крае показывает: к кадровому кризису подходят системно. Основная проблема остаётся — всё более жёсткая конкуренция среди соискателей за хорошие рабочие места и при этом нехватка «синих воротничков», то есть рабочих специальностей. Но запуск современных кадровых центров «Работа России» в Перми и перевод услуг в цифру через портал «Работа России» позволяют подбирать кандидатов точечно.

Национальный проект «Кадры» в Прикамье доказал, что он эффективен не как способ социальной поддержки безработных, а как двигатель экономического роста. Благодаря нему предприятия могут получать сотрудников с нужными, современными навыками, а жители — повышать свой доход, осваивая востребованную профессию.