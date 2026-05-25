Нужно ли чистить зубы кошкам и собакам? Отвечает ветеринарный врач

Главный ветеринарный врач клиники «НашВет» Наталья Шапенкова.

Многие владельцы домашних животных уверены: питомцам чистить зубы не нужно. Главный аргумент — животные в природе живут без зубной щётки, и ничего, справляются. Пожевал косточку — и ни кариеса, ни налета. Однако ветеринарная статистика говорит об обратном: у 80 процентов собак и 70 процентов кошек старше трёх лет уже есть стоматологические проблемы. Так ли нужна гигиена нашим братьям меньшим? И если да, то какая?

Об этом мы поговорили с главным ветеринарным врачом клиники «НашВет» Натальей Шапенковой.

Какие породы собак и кошек в зоне риска

Сравнение с волками или другими дикими родственниками собак и кошек корректно лишь отчасти.

– Чем животное больше похоже на волкообразных, то есть имеет пропорционально по отношению к телу вытянутую морду и правильный прикус, тем меньше у него проблем с зубами. А чем меньше порода и короче морда, тем больше проблем. Чихуа-хуа, мопс, французский бульдог, йоркширский терьер это не волки, им чистить зубы нужно обязательно. Короткая морда и крошечная челюсть не позволяют зубам нормально смыкаться и самоочищаться – объясняет ветеринар.

Если волку кость действительно помогает поддерживать зубы в относительном порядке, то декоративная собачка или кошка с теми же движениями челюсти проблему не решит. Жевательный аппарат у них развит слабее, зубы расположены слишком тесно, а анатомия черепа не способствует естественному удалению налёта.

Как отсутствие ухода приводит к патологиям

Процесс во рту у животного развивается по той же схеме, что и у человека. Сначала на зубах появляется мягкий налёт – это естественный процесс, он образуется у всех. Если его регулярно не удалять, он начинает кальцинироваться, в нём откладываются фосфаты, и налёт превращается в зубной камень, похожий на накипь в чайнике.

Скопление камня между зубов может привести к их ранней потере. Но это не самое страшное. Воспаление с дёсен переходит на кости челюсти и начинает их разрушать, приводя их к спонтанным переломам или лизису (растворению) кости челюсти.

Кроме того, ротовая полость – самое бактериально загрязнённое место в организме. А если там ещё и воспаление, то, у собак или кошек при постоянном проглатывании слюны, могут развиться гастриты. Также через кровоток бактерии могут разноситься по всему организму, поражая сердце, печень и другие внутренние органы. Так что запущенный зубной камень – это не только проблемы во рту, но и системные заболевания.

Почему лакомства и игрушки не решают проблему

Многие владельцы считают, что достаточно дать питомцу специальную косточку или резиновую игрушку – и зубы будут в порядке. Это заблуждение.

– Все средства для домашней чистки помогают отсрочить профессиональную санацию, но справляются они только с мягким налётом. Примерно на 30 процентов. Если налёт уже кальцинировался и превратился в камень, никакие подушечки, резиновые игрушки, сушёные уши или жидкости, добавляемые в воду, его не уберут. Камень в домашних условиях не снять.

Лакомства и игрушки можно использовать как дополнение к регулярной чистке, но не как замену.

Как чистят зубы питомцам профессионалы

Вся качественная ветеринарная стоматология проводится исключительно под наркозом. Это пугает многих владельцев, но у этого правила есть веские причины.

Под наркозом ветеринар-стоматолог осматривает всю ротовую полость, проходит стоматологическими инструментами каждый зуб вкруговую. Потому что камень крепится не только с наружной стороны зуба, но и с внутренней. Врач смотрит, как проходит зонд в поддесневое пространство, и после этого снимает зубной камень и принимает решение об удалении зуба. Без наркоза качественно это сделать невозможно.

Без наркоза можно провести только косметическую чистку видимой части зубов. Она не решат проблему, а лишь создаёт иллюзию ухода. При этом животное испытывает стресс, дёргается, и врач физически не может добраться до труднодоступных мест. Частота профессиональной чистки определяется индивидуально: кому-то раз в два года, кому-то раз в полгода.

Чем помогать питомцу дома?

От домашней чистки не отвертеться. Она не заменит профессиональную санацию, но позволит отсрочить её и поддержать результат после визита к врачу.

– Используйте специальные щётки для животных – у них щетина расположена под определённым углом, так удобнее прочищать зубы. Подойдут и напальчники с прорезиненными шипами, но щётка эффективнее, потому что лучше проникает в межзубные промежутки. Человеческую пасту использовать нельзя – в ней содержатся фтор и ксилит, токсичные для животного при проглатывании, так как оно не умеет полоскать. Нужны специальные ветеринарные пасты, безопасные при проглатывании.

Не менее важен, чем чистка регулярный осмотр. Примерно раз в неделю приподнимайте питомцу верхнюю губу и осматривайте дёсны. Насторожить должны: покраснение, отёчность, кровоточивость.

Есть и несколько признаков, при которых нужно везти питомца на ветеринарный стоматологический осмотр внепланово.

Двойной ряд зубов. Это случается, когда молочные зубы ещё до конца не выпали, а постоянные уже начали расти. Особенно часто проблема встречается у карликовых пород собак: йорков, шпицев, чихуа-хуа, той-терьеров, мальтипу и других.

Изменение пищевого поведения. Если животное раньше охотно грызло сухой корм или твёрдые лакомства, а теперь выбирает только мягкую еду, ест осторожно, роняет или вовсе отказывается от пищи – это повод проверить зубы. Больной зуб заставляет питомца беречь его при пережёвывании.

Неприятный запах изо рта. Во время смены молочных зубов слабый специфический запах допустим. Но в остальных случаях гнилостный запах с большой вероятностью говорит о воспалительном процессе.

Припухлости под глазами. Владельцы часто принимают их за аллергию или конъюнктивит и идут к офтальмологу или дерматологу. На самом деле это может быть прикорневой абсцесс зуба, который который назревает, чтобы прорваться наружу. Припухлость возникает из-за того, что корни верхних зубов анатомически расположены близко к глазницам.

Ещё один признак в запущенных ситуациях: животное начинает часто чихать и даже с кровью. Это серьёзный случай, когда обращаться нужно незамедлительно.

Особые проблемы кошек

У кошек стоматологические проблемы имеют свою специфику, и владельцам важно о ней знать.

– У собак проблемы с зубами чаще всего связаны со скученностью из-за неправильной постановки зубов. У кошек есть другое заболевание – резорбция. Это разрушение коронки зуба или его корня изнутри. Животное испытывает боль, старается беречь зуб, а сверху нарастает зубной камень, который маскирует проблему.

Поэтому кошкам особенно важно регулярно заглядывать в рот. Наличие камня ещё не значит, что причина только в нём. Под камнем может оказаться разрушающийся зуб. Без осмотра стоматологом и, возможно, рентгена это не выявить.

Если не уверены в своих силах или видите что-то подозрительное – подойдите на ветеринарный стоматологический осмотр и консультацию к стоматологу. Это не так дорого, как может оказаться в дальнейшем, если запустить. Чем раньше начать заниматься зубами питомца, тем дольше они у него сохранятся и тем меньше денег и нервов потратит владелец.

