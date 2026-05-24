Даже профессионалов не рискуют посылать туда: альпинист Александр Яковенко рассказал, когда появится шанс эвакуировать тело пермячки Наговициной с Пика Победы

Наталья Наговицина погибла на высоте почти 7200 метров. Фото: соцсети Натальи Наговициной

На горной вершине в хребте Савабци (Кыргызстан) покоится тело пермячки Натальи Наговициной. Она погибла в сентябре прошлого года. Разговоры о ее спасении долго не утихали, однако вытащить женщину из опасного Пика «Победа» так и не удалось.

Как сообщили изданию «РИА Новости» представители МЧС Киргизии, сейчас обсуждается возможность провести операцию по извлечению трупа пермской альпинистки с Пика Победы. Однако проведение подобной экспедиции на высоте более 7000 метров связано с огромной опасностью для жизни спасателей. Но возможность транспортировки тела специалисты все же не исключают.

Даже профессионалов не рискуют посылать туда: альпинист Александр Яковенко рассказал, когда появится шанс эвакуировать т

Пик Победы считается одной из самых труднодоступных и опасных гор в мире. Любые поисковые или эвакуационные работы там зависят сразу от нескольких факторов: погоды, риска схода лавин, состояния маршрута и наличия хорошо подготовленных альпинистов. Сотрудники МЧС сообщили, что готовы помочь в эвакуации, если будет принято решение о проведении операции.

Альпинист Александр Яковенко рассказал «КП-Пермь», что пока говорить о конкретных сроках и возможности эвакуации рано. По его словам, обсуждать спасательную операцию можно не раньше июля–августа, когда стартует сезон восхождений. Он отметил, что на той высоте находятся тела и других погибших альпинистов, однако государственные спасательные группы не могут эвакуировать их из-за запредельной опасности работ.

- Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности, - объяснил Яковенко.

Родственники Натальи комментировать ситуацию не стали.

Напомним, в конце июля прошлого года 47-летняя Наталья Наговицына отправилась покорять пик Победы — самую высокую вершину Тянь-Шаня и Кыргызстана высотой 7439 метров. Во время спуска 12 августа, находясь на высоте более 7000 метров, альпинистка сломала ногу.

Трое сопровождавших ее спортсменов не смогли самостоятельно спустить пострадавшую вниз. Они зафиксировали травму с помощью лыжной палки, оставили ей палатку, спальник, еду и газовые горелки, после продолжили спуск, чтобы позвать помощь.

Позже были предприняты две спасательные операции, однако погодные условия и сложный рельеф не позволили спасателям добраться до женщины. Наталья фактически оказалась в ледяной ловушке на высоте около 7200 метров.

Несколько раз к месту ее нахождения отправляли дрон. Во время вылетов 16 и 19 августа камера зафиксировала, что альпинистка еще подает признаки жизни — на кадрах было видно, как она машет рукой. Эти записи дали надежду на успешное спасение, и 25 августа планировался вылет вертолета Eurocopter. Но из-за сильной непогоды операцию снова пришлось отменить.

В красном кружке - рюкзак Натальи. Фото: скриншот видео Андрея Моглеваного

После этого спасательные работы официально свернули. Однако сын Натальи долго не верил в гибель матери и обращался за помощью в Генпрокуратуру России и Следственный комитет.

27 августа к пику Победы направили военный беспилотник с тепловизором и специальным оборудованием. Он обследовал палатку, но признаков тепла внутри не обнаружил. После этого Наталью Наговицыну официально признали пропавшей без вести.

