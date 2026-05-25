Ресурсный и надежный трактор: в Пермском районе Пермского края недалеко от реки Кама успешно развивается хозяйство ООО «АПК «Красава»

«Второй сезон в нашем хозяйстве работают два трактора Ростсельмаш 2400. Выбирали трактор почти два года назад, проводили перед этим пробные испытания, опытную эксплуатацию. Во время пахоты трактор показал себя достойно особенно в плане экономичности топлива и маневренности. Всего у нас 6500 гектар земель, из них 3500 гектар обрабатывается, 2500 у нас посевных площадей. Выращиваем зерновые и кормовые культуры, занимаемся разведением молочного крупного рогатого скота.

Есть в нашем хозяйстве особенность земель, так как раньше наше предприятие занималось выращиванием борщевого набора, а это капуста, морковь, свекла. При выращивании такого набора все размещается на клетке-квадрате, поэтому наши поля поделены на клетки площадью по 20 гектаров. Соответственно, нужно чтобы трактор был маневренный на этих клетках, с этим наш трактор Ростсельмаш 2400 справляется хорошо. Благодаря шарнирно-сочлененной раме угол его поворота сравнительно небольшой.

Каждый трактор у нас наработал уже более 2000 часов, они проявляют себя как надежные и ресурсные. С их помощью, используя всяческие прицепные устройства, мы производим различные операции: вспашку, боронование, дискование почвы, убираем стерню после уборки кукурузы, с отвалом убираем зимой снег.

Для удобства механизаторов в современной технике есть кондиционер, за счет этого окна закрыты и нет пыли в кабине, кресло мягкое, пневматическое, работать комфортно. Много выводов воздушных магистралей, машину удобно обслуживать, продувать каждую смену. Иногда мы ставим колесные спарки, объема воздуха хватает для работы пневмопистолета, чтобы прикрутить и накачать колеса. Также можно обслужить прицепное и навесное оборудование. Можно сказать, трактор сам себя обслуживает.

Топливный бак большой, осенью объема хватало на 24 часа работы, весной расход меньше. Что касается обслуживания техники, сейчас механизаторы в случае поломок, неисправностей или предстоящего технического обслуживания сами могут сделать заявку в дилерский центр по кьюар-коду. По сервису оперативно все происходит, мы тесно сотрудничаем с дилерским центром. Специалисты часто звонят, спрашивают о работе техники, выявляют обратную связь о впечатлениях от трактора, о том, как прошло техническое обслуживание, рассказывают о доработках. В общем, работа на тракторах идет круглый год, и мы всем довольны», - резюмирует Михаил Баюсов.