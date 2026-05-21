«Мама вышла на минутку в огород»: в Пермском крае в водоеме утонул пятилетний мальчик с тяжелым заболеванием

Мальчик утонул в водоеме, который образовался в этом году после наводнения. Фото: семейный архив.

20 мая около восьми вечера в селе Усть-Кишерть в Пермском крае пропал пятилетний мальчик. Искали всем селом. Сначала на берегу обнаружили детские сланцы, а потом и тело ребенка.

Трагедия случилась в многодетной семье. Старшая сестра Карина рассказала журналистам «КП-Пермь», как все произошло.

- Мы сами не понимаем, как это получилось. Меня дома не было, я была на учебе, приехала вчера вечером, когда братишку уже нашли. А днем Виктор (имя ребенка изменено, - Ред.) – ему было пять лет, и он был самым младшим - находился дома с мамой и старшими братьями-сестрами. Мама на несколько минут вышла на огород, и дверь была открыта. В этот момент Витя незаметно убежал. Хватились его и тут же кинулись искать. Сначала кричала его только мама, а потом бегали всей деревней, в итоге нашли возле водоема сланцы.

Когда вызвали спасателей, водолазы опустились на глубину и подняли тело мальчика.

Сестра утонувшего ребенка говорит, что водоем этот находится на окраине села, и появился он только в этом году после наводнения.

- Раньше там была просто полянка, а когда снег растаял, вода затопила эту территорию. Сказали, что водоем получился очень глубокий. До этого места от нашего дома идти минут 10 пешком, и Виктор, по-моему, даже ни разу не был там, и не видел этого водоема. Зачем он туда ушел? Что хотел? Чего искал? Сейчас вряд ли узнаешь, - чуть не плачет Карина.

Девушка говорит, что ее брат был особенным ребенком – в три года ему поставили диагноз «аутизм 2 степени». Он не разговаривал, но был очень дружелюбным.

- Виктор ходил в обычный детский садик, просто группа у него была особая. Воспитательница с ним одним занималась.

- А он не мог перед тем, как уйти, поссориться с братьями-сестрами и обидеться? – уточнили мы.

- Нет, да вы что, они все очень дружные. Он и в семье, и в садике любил со всеми играть. В саду он в другие группы ходил с ребятками поиграть, со всеми обнимался, очень любвеобильный был, и ссориться - это точно не про него.

В семье, где случилась трагедия, осталось пятеро детей.

- Это большое горе. Несмотря на то, что брат был особенный, его в семье очень любили и заботились о нем. Мама сидела с детьми дома, а папа у нас вахтами работает. Его отпустили, он сейчас домой едет, вечером должен дома быть.

Для многодетных родителей трагедия произошла, естественно, неожиданно. И так как на похороны требуются немалые средства, не исключено, что семья будет объявлять сбор.

«О боже! Сил пережить родителям это горе», «Соболезнования родным», «Какая трагедия», - соболезнуют семье в соцсетях.

ОФИЦИАЛЬНО

После утопления ребенка возбуждено уголовное дело

- Следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели 5-летнего ребенка в водоеме в селе Усть-Кишерть Кишертского муниципального округа Пермского края возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, смерть наступила в результате утопления в воде. Признаков насильственной смерти не установлено. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На берегу нашли маленькие сланцы: в прикамском селе водолазы достали из воды тело ребенка

В Пермском крае утонул 4-летний ребенок (Подробнее...)