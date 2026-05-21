На берегу нашли маленькие сланцы: в прикамском селе водолазы достали из воды тело ребенка

В Пермском крае утонул 4-летний ребенок

Вечером 20 мая в поселке Усть-Кишерть пропал ребенок. Начались поиски и ближе к ночи возле реки нашли его сланцы.

- На место выехали водолазы и достали из воды тело малыша. По неподтвержденной информации, ребенку 4 года, это мальчик, - говорит КП-Пермь источник, знакомый с ситуацией.

Позже трагедию прокомментировали следователи. Они подтвердили, что утонувший ребенок - мальчик, но уточнили, что ему было 5 лет.

- Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Признаков насильственной смерти не установлено. Назначена судмедэкспертиза. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

