Синоптики рассказали о погоде в июне в Прикамье

Середина мая в Пермском крае благодаря антициклону, идущему с юга, стала аномально жаркой. В выходные дни ожидается температура до +30. Но жара продлится не более недели. А затем погода будет близка к климатической норме.

В июне, как сообщил метеоролог Андрей Шихов, ссылаясь на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая декада тоже ожидается в пределах климатической нормы. А вторая и третья декады июня станут довольно теплыми.

- В конце месяца вероятность положительной аномалии достигает 70–80 процентов, - отмечают синоптики.