«На дочку даже не посмотрел, разглядывал вмятины на машине!» В Прикамье пятиклассницу насмерть сбили на глазах у дедушки и брата

11-летняя Даша была старшей в многодетной семье. Фото: семейный архив.

- На 9 дней я никого приглашать не стала, на похоронах и так было больше 300 человек, а вчера мы собрались только родственниками, лишь самые близкие пришли, - говорит жительница Чернушки Динара Найданова, потерявшая в страшной аварии 11-летнюю дочь Дашу.

Напомним, 10 мая в поселке Тауш Чернушинского муниципального округа в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Мчащийся на скорости 66-летний водитель автомобиля «Лада Икс Рей» сбил девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре» - нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьница получила смертельные травмы.

Выбежала из дома босиком

В тот роковой день многодетная семья погибшей Даши Найдановой гостила в поселке Тауш у дедушки, а сама девочка была в гостях у тети.

В тот роковой день Даша возвращалась от тети. Фото: семейный архив.

- Дочка - когда на автобусе подъезжала к Таушу - позвонила нам, и ее вышел встречать дедушка с 9-летним Дашиным братом. Мы с мужем наблюдали за ними из окна. Даша помахала дедушке, а потом на долю секунды я отвернулась и вижу - дедушка бежит. Я еще сказала мужу – смотри, как он весело побежал Дашу встречать, соскучился, наверное. А потом смотрю – дочки-то и нет, она на дороге лежит.

И родители помчались на улицу. Динара даже обувь забыла надеть - босиком выскочила.

- Прибегаю, а Даша уже без сознания. Пульс на шее у нее еще буквально пару минут был. В морге нам потом сказали, что она даже понять ничего не успела – у нее мгновенная смерть наступила. Травмы были несовместимые с жизнью, и больше всего пострадала голова…

Причем, Динара говорит, что водитель, который сбил девочку, даже не подошел к ней, а в первую очередь вышел из-за руля и начал осматривать вмятины на своей машине.

- Я все время с дочкой была, но мне потом сказали, что он закрывался внутри и ждал полицию. И муж, и сосед – вся деревня сбежалась, и чуть до драки дело не дошло. Поэтому водитель сначала убежал, а потом сел в машину и закрылся. Затем я видела его уже сидящим в машине ДПС. Еще знаю, что и у него в машине, и из автобуса, на котором приехала дочка, изъяли видеорегистратор.

Погибла на глазах у брата

Вот что известно про пенсионера, который мчался по трассе с такой скоростью, что насмерть сбил пятиклассницу:

- Он раньше работал в организации, которая занималась дорогами и машины ремонтировала. Живет в соседней деревне, а на пенсии устроился работать охранником в психиатрическую больницу. Я бы хотела для него максимально строгого, реального наказания за то, что он мою дочь забрал. Хочу, чтобы он понял, как это тяжело.

Не только родители, но и младшие - 9-летний брат и 7-летняя сестра Даши - сейчас тоже невероятно тяжело переживают потерю старшей сестры.

- У сына истерика была, ведь все это произошло у него на глазах, и он постоянно это вспоминает. Идем сейчас по дороге, а он мне все показывает, где, как и что произошло. Осознание потери пришло к нему, когда мы Дашу на кладбище повезли. Сын потом домой приехал, лег на диван и плакал, он и по сей день страдает. Мы записались к психологу, будем ходить, восстанавливаться.

Девочка была очень доброй и дружелюбной. Фото: семейный архив.

Про саму погибшую девочку и в семье, и в школе, и в поселке, и в городе говорят все только самое светлое.

- Она у меня умная, милая, добрая, хорошая девочка, всегда всем помогала, никому плохого слова не сказала. Обожала танцевать, вела канал в соцсетях, с подружками была в очень хороших отношениях, никогда ни с кем не ссорилась, все ее любили. Мне девочки ее пишут и говорят, как по ней скучают, как любят ее.

Соблюдала правила дорожного движения

Даша была старшим ребенком в семье и всегда помогала маме с уроками младшего братишки, а младшую сестру она на тренировки вводила.

- Дочка на каждый день рождения искала в интернете поздравительные стихи, учила их наизусть и читала нам в праздник. Всем - бабушке, дедушке, нам с папой, младшим деткам…

Пятиклассница обожала танцевать. Фото: семейный архив.

Родители говорят, что их девочка хорошо знала правила дорожного движения и никогда их не нарушала.

- Она в Чернушке столько лет в школу сама ходила, с подружками гуляла по городу, и даже намеков не было, что она неправильно дорогу перешла. В соцсетях написали комментарий, что якобы во всем виновна сама Даша, которая выбежала на дорогу в наушниках, глядя в телефон. Но у Даши и наушников-то не было, а телефон она несла в руках, потому что только что нам звонила.

Трагедия потрясла Чернушку: чтобы проститься с пятиклассницей, у подъезда, где она жила, выстроилась очередь из людей. Прощались с Дашей в Тауше, на кладбище, у храма…

- Все приходили, соболезновали, скорбели и плакали. Даже маленькие ребята приходили и рыдали. Нам теперь невероятно тяжело с этим жить, но мы очень благодарны всем, кто выразил нам поддержку, соболезнования и материальную помощь.

По факту случившегося, напомним, заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет).

- Нас еще не приглашали следователи, но говорят, водитель в тот день домой мчался. Ни извинений, ни соболезнований мы от него так и не услышали. Говорят, он плакал на освидетельствовании, но, думаю, ему в тот момент было жаль себя. Еще изначально говорили, что его посадили, чтобы избежать самосуда, но оказалось, что его под домашним арестом оставили. Ждем, что будет дальше, только бы это дело не спустили на тормозах.

