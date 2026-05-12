«Занималась танцами, была активной и отзывчивой»: в Пермском крае простятся с трагически погибшей пятиклассницей

Даша принимала активное участие в школьной жизни и занималась танцами. Фото: семейный архив.

- Спасибо за соболезнования! Дашенька была моей старшей дочерью, у нас растет есть двое младших детей. На праздничные выходные мы с семьей приехали в деревню Тауш, а Даша на денек уехала к нашим родственникам.10 мая вечером она возвращалась к нам. Приехала на автобусе из Трушников в Тауш, встречать ее вышел дедушка. Он в этот момент шел ей навстречу… - не в силах сдержать слез, рассказала журналистам «КП-Пермь» о случившейся трагедии мама погибшей в ДТП 12-летней школьницы из Пермского края.

Напомним, страшная авария произошла в поселке Тауш Чернушинского муниципального округа 10 мая. В результате ДТП здесь погибла пятиклассница. В полиции объяснили, что 66-летний водитель автомобиля «Лада Икс Рей» сбил девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре» - нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьница получила смертельные травмы.

Известно, что 66-летний водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, этилового спирта в выдыхаемом воздухе у него не обнаружено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На столбе рядом с местом страшной аварии прикрепили белого медвежонка, который держит рамку с фотографией погибшей пятиклассницы. Люди несут к этому месту цветы, а чернушинские соцсети буквально взорвались от сотен соболезнований семье погибшей девочки. Каждый пост об этой аварии собирает сотни комментариев от людей, которые сочувствуют и выражают соболезнования семье.

Дашенька училась в пятом классе средней школы N 2 в Чернушке. Педагоги этого учебного заведения рассказали, какой была девочка, а также выразили семье, где произошло это страшное горе – искренние соболезнования.

- Приносим глубочайшие соболезнования семье Найдановых, - написали они. - Невозможно представить, что Даши больше нет... Нелепая случайность, чья-то безответственность - и нет ребенка. Даша училась в нашей школе в 5 классе. Добрая, отзывчивая, славная, милая девочка. Занималась танцами, активно участвовала в школьных делах. Очень старательная и ответственная. Со всеми ребятами в классе у нее были хорошие отношения. Ее любили подруги и уважали одноклассники. Светлая память нашей девочке! В первый учебный день 12 мая ребята говорили об этой трагедии на классном часе с психологом. Им и всем нам еще предстоит осознать и прожить боль утраты и горе. Не верится... В это невозможно поверить...

Простится с Найдановой Дарьей Васильевной можно будет 12 мая с 17.00 часов и 13 мая с 11.00 до 12.00 часов по адресу: г. Чернушка, ул. Парковая, 15-29.

13 мая траурный кортеж заедет в село Тауш, где в 12.30 также можно будет проститься с погибшей девочкой по адресу ул. Юбилейная, 9 – 2. Отпевание начнется в часовне села Тауш в 13.00.

