Конный отряд Юго-Камского Конно-спортивного клуба принмает участие в Параде Победы уже в шестой раз. Фото: Юго-Камский Конно-спортивный клуб/ВКонтакте

В послеке Юго-Камский уже в шестой раз конный отряд Юго-Камского Конно-спортивного клуба вместе с техникой приняли участие в Параде Победы.

Шествие начиналось в деревне Пашня, прошло по главной улице посёлка и завершилось в деревне Полуденная! В параде участвовали 23 лошади, 23 всадника, 7 единиц техники, а также пешая колонна, в которой были студенты и волонтеры.

- Несмотря на все преграды, не смотря на сюрпризы от погоды в виде порывистого ветра, дождя и града, в этот значимый день, мы вспоминаем всех погибших в годы войны и чествуем победителей! Путь к Победе был тяжелым и трудным, но сила русского духа навсегда останется непоколебима! Благодарим всех жителей Юго-Камского сельского поселения за радушный приём, добрые слова и овации! С праздником великой победы. Мы помним, мы гордимся - сказали Юго-Камском Конно-спортивном клубе.

- Огромное спасибо всем, кто причастен к организации ежегодного невероятного конного шествия 9 мая, просвещенного Великому празднику - Дню победы! Спасибо за атмосферу, за возможность почтить память героев и почувствовать неразрывную связь с предками. Данное мероприятие также очень важно для наших детей, чтобы они знали, помнили и чтили память о наших ветеранах и событиях военных лет! - оставляют восторженные комментарии жители поселка.

Напомним, что в Перми сегодня массовых мероприятий не будет. Их отменили из-за соображений безопасности. Тем не менее праздник состоялся. Люди выходят в город с фотографиями своих дедов-героев, гуляют в солдатской форме советского времени, к памятникам возлагают цветы, а машины из "Ретро-гаража" организовали у Соборной Площади "Парад Побед". Как 9 мая проходит в столице Прикамья, смотрите в нашем фоторепортаже.

