«Пациентке даже говорить не стали, что было, пока она спала!» Врач из Перми не остановил сложную операцию, когда за окном упала часть дрона

Прооперированная пациентка врача Артура Пронина чувствует себя хорошо. Фото: личный архив.

В тот момент, когда Пермь атаковали вражеские беспилотники, в больнице имени Тверье на улице Никулина врач-нейрохирург Артур Пронин стоял у операционного стола. Удалял опухоль спинного мозга 47-летней пациентке.

Операция была плановой, подобная длится не менее двух с половиной – трех часов. И врач, у которого за спиной 14 лет практики, до мельчайших тонкостей знал все этапы оперативного вмешательства.

- Когда мы начинали оперировать, все было спокойно, сигнала тревоги не было, - рассказал «КП – Пермь» 38-летний Артур. - Она прозвучала, когда мы были в процессе. Звук сирен становился все громче, мы переглянулись, но продолжали работать. В операционной находилось два врача, две медсестры и санитарка.

В тот момент, когда операция находилась на основном этапе, и хирургам необходимо было сконцентрироваться на происходящем в операционной ране, медики услышали приближающийся рев двигателя мотора.

Тревожный звук быстро усиливался, и когда Артур Пронин на секунду оторвал взгляд от пациентки, чтобы выглянуть в окно, произошел хлопок.

- Окно у меня было по левую руку, и когда я туда посмотрел – тут же увидел, как в соседний дом врезался беспилотник. Поднялось облако дыма, вниз полетели осколки стекол, кирпич, камни… Первая мысль, которая пронеслась в голове, была о жильцах этого дома. Только бы в квартирах никого не было!

В больнице вышибло стеклопакеты. Удивительно, но в самой операционной, которая находилась ближе всего, все осталось целым. И после одномоментного мимолетного замешательства работа в операционной продолжилась.

У смелого доктора 14 лет врачебного стажа. Фото: личный архив.

- Мы увидели, что ни нам, ни пациентке ничего не угрожает. Поняли, что окна - целые, стены - целые, и продолжили оперировать. Ведь мое бездействие в этот момент могло бы привести к нехорошим результатам.

Самая непростая операция в практике пермского врача-нейрохирурга продолжилась еще часа полтора и завершилась успешно!

- Были достигнуты все цели и задачи, поставленные на эту операцию: опухоль была удалена, пациентка переведена в палату. Сейчас она в сознании, разговаривает. Случившаяся ситуация никак не повлияла на нее, чувствует она себя хорошо.

И так как у прооперированной пермячки идет сейчас послеоперационный период, рассказывать о том, что произошло, пока она под наркозом лежала на операционном столе, врачи не стали.

- Пациентке пока реально не до этого, мы побеседовали с ней о ходе операции, о ее состоянии, я ответил на все вопросы, а вот атаку на Пермь мы не обсуждали. Возможно, в дальнейшем мы и это обсудим, но пока пусть поправляется. Я не считаю, что мы сделали что-то сверх того, что должны были сделать. Понимаю, что работа врача - она каждый день экстренная, но всегда контролируемая: есть отработанные алгоритмы, все знают, как и что делать при поступлении тяжелого пациента. То, что произошло в этот раз, случалось в моей практике впервые. Не каждый день я работаю в таких условиях, но главное - мы справились! Мы были не одни, практически сразу в операционную пришел заведующий отделением, он проконтролировал, все ли у нас хорошо, спросил про ход операции и одобрил продолжение хирургии.

