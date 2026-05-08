«Поколение несгибаемой силы»: в Дзержинском районе поздравили Екатерину Фоминых

В преддверии 9 Мая глава администрации Дзержинского района Перми Александр Стяжкин и депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин поздравили с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Екатерину Феодосиевну Фоминых.

Екатерина Феодосиевна родилась в первые суровые военные годы – в ноябре 1942-го, сегодня ей 83 года. Когда началась война, семья жила в Киеве: мать была немкой, отец – украинцем, он погиб в начале войны. Екатерина Федосеевна вместе с матерью и братом попала в плен. Сначала их содержали в лагере в Австрии, затем в Германии, а в конце войны – в Польше. Их освободили в 1945 году. Момент освобождения Екатерина Федосеевна помнит до сих пор, хотя была еще ребенком.

После войны семья уехала на Урал, в Куединский район Молотовской области (ныне Пермский край). По окончании семи классов Екатерина Фоминых переехала в Пермь, закончила хлебопекарное училище, работала по распределению в Чайковском, в дальнейшем принимала участие в строительстве Воткинской ГЭС.

Екатерина Феодосиевна была замужем, вырастила сына и дочь, сегодня она счастливая бабушка четверых внуков. Это добрый, чуткий и внимательный человек.

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин отметил, что истории таких людей – это живая память о Великой Отечественной войне, которую так важно сохранять и передавать следующим поколениям.

– За каждым таким рассказом стоит невероятная сила духа, тяжелые испытания, боль утрат и огромная любовь к жизни. Несмотря на пережитый плен, потерю отца, годы лишений и тяжелое послевоенное время, Екатерина Феодосиевна сохранила доброту, человечность и веру в людей. После войны она не только смогла построить новую жизнь на пермской земле, но и честно трудилась, участвовала в строительстве важных для страны объектов, создала крепкую и заботливую семью. Именно на судьбах таких людей держится преемственность поколений и наше понимание истинной ценности мира, семьи и Родины. Сегодня особенно важно лично благодарить тех, кто прошел через испытания военных лет. Их мужество, стойкость и жизненный пример навсегда останутся нравственным ориентиром. Низкий поклон Екатерине Феодосиевне и всем представителям поколения Победы. Желаю ей крепкого здоровья, душевного тепла, внимания близких и как можно больше счастливых моментов рядом с семьей! – сказал депутат.