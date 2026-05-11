«Спи спокойно, ангелочек»: в Пермском крае на «зебре» насмерть сбили пятиклассницу

Водителя «Лады» освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, он был трезв. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Спи спокойно, ангелочек», «Мягких облаков тебе», «Мы тебя никогда не забудем», «Даже не верится, что это случилось в таком возрасте, и что она уже никогда не будет с нами», «Родители, крепитесь, сил вам!», - такими соболезнованиями комментируют пост о смертельном ДТП в Чернушке пользователи соцсетей.

Страшная авария произошла в поселке Тауш Чернушинского муниципального округа 10 мая, результате аварии погибла пятиклассница. На столбе рядом с местом страшного ДТП, унесшего жизнь 12-летней школьницы, прикрепили сейчас белого медвежонка, который держит в лапах фотографию погибшей пятиклассницы. Люди несут к этому месту цветы.

«Кому-то праздник, а кому- то горе. В Тауше на пешеходном переходе сбили насмерть девочку-пятиклассницу. Огромное горе. Куда вы все торопитесь водители?» - объясняют в соцсетях обстоятельства смертельной аварии.

Судя по комментариям очевидцев, перед переходом проезжей части девочка посмотрела, есть ли на дороге машины, и когда она начала переходить, ее сбила Лада.

Обстоятельства ДТП, в котором погибла школьница, журналистам «КП-Пермь» прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю.

- 10 мая в 18.20 по автодороге «Чернушка-Емаш Павлово» в направлении деревни Емаш Павлово двигался автомобиль «Лада Икс Рей» под управлением 66-летнего водителя. В районе 9 км автодороги он допустил наезд на пешехода - девочку 2014 года рождения. Предварительно установлено, что последняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в полиции.

В результате ДТП ребенок получил смертельную травму. Известно, что 66-летний водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, но этилового спирта в выдыхаемом воздухе у него не обнаружено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

