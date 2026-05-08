Путь к успеху: как просветительские программы для бизнеса и власти помогают реализовывать ключевые для российской экономики проекты

Как известно, кто владеет информацией - тот владеет миром. И в полной мере это высказывание касается реализации инвестиционных проектов: ни один, даже самый перспективный проект не удастся довести до ума, если не знать, к кому можно обратиться за помощью, и на какие инструменты поддержки вообще может рассчитывать его автор. Для этих целей в России создан целый ряд профильных институтов - от Сколтеха до Российского экспортного центра - а госкорпорация ВЭБ.РФ, в группу которой они входят, регулярно проводит просветительские миссии, направленные на предпринимателей и власти на местах. О том, как работает эта система, и какие ключевые результаты она уже помогла достичь, рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О важности просветительской работы

В профессиональном бизнес-сообществе порой можно услышать такую фразу: «информация - это деньги». И с ней, на мой взгляд, трудно не согласиться. Действительно, свободный доступ к узкопрофильной информации дает возможность оперативнее принимать необходимые решения, корректировать стратегию развития исходя из наиболее значимых тенденций, предоставляет больше возможностей для реализации бизнес-задач и в целом обеспечивает стабильность и уверенность в завтрашнем дне - особенно в наше не самое спокойное время. Поэтому та масштабная просветительская кампания, которую ведет ВЭБ.РФ, конечно, крайне важна.

Сегодня нам удалось на государственном уровне сформировать обширный спектр инструментов поддержки: льготные займы для модернизации производств, специальные налоговые режимы, нулевые таможенные пошлины, страхование рисков и многое, многое другое. Фактически, ими в полной мере охвачен каждый сектор реальной экономики, каждая возможная сфера - от промышленности до транспорта. Но здесь, зачастую, возникает другая проблема: этих инструментов настолько много, что порой предприниматели просто не могут самостоятельно изучить их все и понять, какой инструмент необходим конкретно им для наиболее эффективной реализации того или иного проекта. Особенно это касается как раз представителей власти: если бизнес-сообщество по умолчанию ориентировано на получение прибыли и потому обязано разбираться в том, как ее сохранить и максимизировать, в том числе за счет мер господдержки, то чиновники на местах бизнесменами не являются. Здесь на первый план как раз и выходит ВЭБ.РФ, который, с одной стороны, является государственной корпорацией, а с другой - бизнес-структурой, банком, и служит таким образом каналом связи между федеральной властью, предпринимателями и региональными чиновниками.

Об индивидуальном подходе и реализованных проектах

Разъяснительные и просветительские мероприятия - бизнес-миссии, работа с региональными командами и так далее - позволяют не только донести до местного сообщества информацию об инструментах поддержки, но и наоборот - получить от него отклик, понять, какие запросы есть на местах, а самые перспективные проекты либо переадресовать в нужный институт (о них мы поговорим чуть позже), либо взять, что называется, «на поруки». И мы можем своими глазами увидеть, как такой подход приносит реальные результаты, когда частный бизнес включается в разработку масштабных и значимых проектов. Особенно наглядно это проявляется в транспортной сфере. Так, благодаря плотной работе с региональными командами за последние годы удалось открыть 17 новых аэропортовых терминалов. Причем последний на данный момент ввели в эксплуатацию недавно в Благовещенске. И это не какое-то типовое решение, а именно что индивидуальный и даже уникальный проект как с точки зрения архитектурного оформления, так и с точки зрения технологической насыщенности. Ну а о его потенциальной полезности и говорить не приходится: Дальний Восток сегодня является регионом масштабных строек и одной из ключевых точек для укрепления внешнеэкономических связей с Китаем, так что новый терминал, обладающий повышенной пропускной грузовой и пассажирской способностью, для него критически важен.

Еще один важный аспект, о котором мы уже говорили в предыдущих статьях – улучшение городских хозяйств и формирование комфортной городской среды. До сих пор некоторые инвесторы считают эти сферы малоперспективными и рискованными. Однако мы видим наглядные примеры того, как при содействии того же ВЭБ.РФ этот стереотип получается сломать. Тут, в частности, уместно вспомнить программу «Городской электрический транспорт», куда удалось привлечь региональные инвестиции на сумму свыше 227 миллиардов рублей, обновление коммунальных сетей сразу в нескольких городах России и прочие не менее значимые проекты. То есть благодаря просветительской работе у бизнеса, прежде всего местного, появляется возможность сохранить капитал в своем собственном регионе и дополнительно его преумножить за счет реализации востребованных проектов и конкурентных отечественных продуктов.

Об уникальной системе институтов поддержки

Еще одна вещь, которой мы сегодня можем гордиться - формирование целой цепочки институтов развития группы ВЭБ.РФ, охватывающей полный спектр реальных и перспективных секторов экономики. Это и Сколтех, где активно развивается технологическое предпринимательство, а студентам дается возможность не только познакомиться с ним в теории, но и попробовать свои силы в создании реальных проектов. И Фонд развития промышленности, который на февраль текущего года уже профинансировал свыше 2 100 проектов на общую сумму свыше триллиона рублей. И «Агентство по технологическому развитию», занимающееся сопровождением перспективных проектов от разработки документации до проведения технологических экспертиз. И Российский экспортный центр, в ведении которого, как видно из названия, находятся вопросы экспорта - от идеи до получения выручки по контрактам. По долгу службы мне так или иначе довелось поработать с каждым из этих институтов, и я могу отметить, что нам действительно удалось создать уникальную по масштабу и охвату систему поддержки для предпринимателей всех уровней - от мелкого бизнеса до крупного. И в том числе благодаря ей мы имеем сегодня возможность оперативно отслеживать, перенимать и внедрять новые прогрессивные технологии. Например, связанные с цифровыми финансовыми активами, где нужно наглядно показать, рассказать и объяснить бизнесу, что это такое, как этим пользоваться, и какие преимущества эти активы в себе заключают. Полагаю, в будущем эта система будет лишь расширяться и развиваться, предоставляя адресатам еще более передовые и комплексные меры поддержки.