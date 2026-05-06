«Это удобный и безопасный формат»: Депутат Госдумы от Пермского края прокомментировал переход студенческих зачеток в электронный формат

Бумажные студенческие билеты и зачетные книжки уйдут в историю. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Молодежь сейчас практически с рождения живет в оцифрованном мире, и все больше документов получают цифровые аналоги - например, трудовые книжки, пенсионные удостоверения… А в ближайшее время в этот список электронных документов добавятся и студенческие билеты и зачетные книжки.

Согласно новому закону, который приняла на днях Госдума, студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут получить доступ к студенческим билетам и зачетным книжкам через электронные информационные ресурсы своего учебного заведения, портал «Госуслуги», а также через национальный мессенджер МАХ. При этом по личному заявлению обучающегося сохранится возможность оформить такие документы и в бумажном виде.

Но есть и исключения - для студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью, электронные студенческие билеты и зачетки вводиться не будут.

Пользователям электронных студенческих билетов можно автоматически получать льготу - использовать, например, свой электронный документ для покупки проездного со скидкой. Действовать льгота будет при онлайн-покупке, в случае, если владелец документа пройдет авторизацию через портал «Госуслуги».

Также актуально это будет при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Таким же образом можно будет пройти на территорию колледжа или университета. Вдобавок, - и это, пожалуй, самое главное - можно будет в онлайн-режиме отслеживать свою успеваемость.

- У студентов больше нет необходимости носить с собой студенческий билет, у организаций - определять достоверность документов и подтверждать статус обучающегося, - сказано в пояснительной записке.

ВАЖНО

Сведения о студенческом билете можно будет получить на портале «Госуслуг» или в приложении, а для входа в здание вуза используется QR-код.

«Его невозможно потерять, забыть дома или повредить»

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин:

- Переход всех государственных вузов на цифровые студенческие билеты – это закономерный этап развития современной образовательной среды и в целом цифровой экосистемы государственных услуг. Сегодня мы последовательно движемся к тому, чтобы ключевые документы и сервисы были доступны гражданам в удобном, безопасном и понятном формате, и студенческий билет – логичное продолжение этой работы.

Для самих студентов это, прежде всего, вопрос повседневного комфорта. Документ всегда находится в смартфоне, его невозможно потерять, забыть дома или повредить. Но важно и то, что цифровой формат – не просто «электронная копия», а инструмент, который может быть интегрирован с другими сервисами: транспортными, образовательными, социальными. Это открывает возможности для более гибкого предоставления льгот, упрощенного доступа к инфраструктуре вузов и городских сервисов.

Отдельно стоит подчеркнуть, что система уже масштабирована: сформированы миллионы цифровых студенческих билетов, и это говорит о готовности инфраструктуры к полноценной работе. При этом сохранение бумажного формата на переходный период – абсолютно правильное решение, которое позволяет учитывать разные жизненные ситуации и уровень цифровой адаптации пользователей. В перспективе ближайших лет мы, скорее всего, увидим практически полный переход на цифровой формат. Однако здесь важно не только внедрение технологии, но и обеспечение надежной защиты данных, устойчивости сервисов и удобства их использования.

В целом такие решения формируют новую модель взаимодействия граждан с государством – более быструю, прозрачную и клиентоориентированную. И студенты, как одна из самых активных цифровых аудиторий, становятся первыми, кто эти изменения ощущает в повседневной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Студентам Прикамья предлагают гранты до 2 млн рублей на развитие проектов

Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет (Подробнее...)