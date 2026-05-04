Студентам Прикамья предлагают гранты до 2 млн рублей на развитие проектов

С 4 мая 2026 года стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», рассчитанный на студентов колледжей и техникумов. Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Максимальный размер финансовой поддержки достигает 2 млн рублей — средства можно направить на развитие студенческих инициатив.

Конкурс ориентирован на поддержку и запуск проектов внутри учебных заведений среднего профессионального образования. Речь идет о создании и развитии студенческих объединений, проведении образовательных мероприятий, а также реализации идей в сфере добровольчества, наставничества, профориентации и других общественно значимых направлений.

Участие в программе дает возможность не только воплотить собственные идеи, но и получить практический опыт работы над проектами, а также повлиять на развитие студенческой жизни.

Отметим, что в 2024 году победу в конкурсе от Пермского края одержала Мария Овчинникова. Ее проект «Заповедная команда Перми», посвященный развитию экологического добровольчества, получил грант в размере 525 420 рублей. Средства направили на организацию просветительских мероприятий и привлечение молодежи к природоохранной деятельности.

Заявки принимаются через федеральную платформу «Молодежь России».

