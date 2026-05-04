Нашли еще живого, практически без одежды: подробности смерти 30-летнего инженера-конструктора

Андрей Мальцев умер при странных обстоятельствах в конце апреля. Фото: личная страница погибшего в соцсетях.

- Вокруг его смерти очень много странностей, - говорит сестра погибшего 30-летнего Андрея Мальцева Наталья. – И искать ответы помогает очень много людей - его одноклассники, однокурсники, коллеги с прошлой и нынешней работы, кто-то даже собственное расследование проводит.

Мы уже рассказывали о странной смерти 30-летнего инженера-конструктора «Мотовилихинских заводов» Андрея Мальцева. 24 апреля он возвращался домой на такси, но на полпути вышел из машины, а на следующий день его нашли мертвым на улице. Предварительно, смерть Андрея не криминальная, но точную причину смерти покажет экспертиза.

Близкие Андрея тем временем ищут свидетелей, тех, у кого есть видеозаписи с авторегистраторов или камер наблюдения, сделанные с 22.00 24 апреля до 06.00 25 апреля в районе дома №307 по улице Соликамской. Когда этот пост опубликовали в соцсетях, Наталье позвонил таксист, который подвозил Андрея, и попросил не думать, что он каким-то образом может быть причастен к его смерти.

- Он сказал, что три года работает в такси класса комфорт, и никогда не попадал в подобные ситуации, - говорит Наталья. – По его словам, в тот вечер он всю дорогу спрашивал у моего брата о самочувствии. Андрей действительно был пьяненький, так как возвращался с корпоратива в честь майский праздников. По словам водителя, Андрей отвечал ему, что все в порядке, а когда у ж/д путей скопилась пробка и такси остановилось, мой брат молча вышел и машины и пошел в сторону улицы 1905 года.

Таксист сказал, что из-за ж/д путей сразу поехать за Андреем не смог, а когда развернулся и поехал, - не смог его найти. Он постоял полчаса, связался со службой поддержки, поехал на мойку, взял новый заказ и…увидел Андрея! Он шел у заправки весь грязный. Но говорить с ним и тем более сажать в салон таксист не стал и уехал.

- Но в тот день шел дождь, и зачем водителю было ехать на мойку, непонятно, - рассуждает Наталья. – Нашли Андрея какие-то рабочие ранним утром. На нем не было куртки и штанов – он был лишь в футболке, трусах, носках и одном кроссовке. Пропали рюкзак, телефон и ключи от квартиры. Из вещей были лишь зарядка для телефона, две банковские карты, скидочные карты и пропуск на работу.

Наталья рассказывает, что когда Андрея нашли, он был еще жив, но к приезду врачей уже умер. Вскрытие показало, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Но точная причина станет известна, когда придут результаты крови, это займет два месяца.

Ни Наталья, ни близкие друзья, ни знакомые Андрея не верят в его случайную смерть. Говорят, что он вел здоровый образ жизни - дома у него стояла беговая дорожка.

Еще одной странностью Наталья называет и то, что телефон Андрея нашли только спустя два дня и рядом с тем местом, где его самого.

- Почему раньше его не увидели? Хотя и полицейские, и его друзья все там осмотрели, - говорит Наталья. – Но более странным было то, что при звонке я у него никак не была записана. Когда мы пришли в полицию, нас попросили подтвердить, что это именно его телефон. Документы я забыла, тогда нас попросили позвонить. И на экране высветилось «полезный звонок». Хотя я знаю, что на обеих симках брата я записана как «сестренка». Андрей потерял родителей и с 9 лет я его опекала. А мой сын у него записан как «мелкий». Но мы оба высвечивались, как «полезный звонок». В общем, здесь много странностей, надеюсь, найдутся хоть какие-то очевидцы или записи и мы сможем разобраться в том, что произошло с моим братом.

Если у вас есть какая-то информация о смерти Андрея Мальцева, сообщите ее на почту mikovillya@mail.ru или по телефону +79024725287.

