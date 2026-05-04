Вышел из такси на полпути к дому: 30-летний инженер-конструктор из Перми погиб при загадочных обстоятельствах

С Андреем Мальцевым простилиь 29 апреля. Фото: друзья погибшего

Вечером 25 апреля на улице Соликамской, 307 нашли мертвым 30-летнего Андрея Мальцева. Видимых следов насилия на его теле оперативники не увидели, но точную причину смерти покажет экспертиза. Друзья Андрея считают, что вокруг его гибели «много вопросов и темных пятен».

Как рассказал «КП-Пермь» друг Андрея Илья, 24 апреля, в 21.45, Андрей вызвал такси с улицы Смирнова, 1Г, и поехал в сторону дома – в микрорайон Левшино, но на полпути вышел из машины и что было дальше, никто не знает.

- С таксистом мы связывались, с его слов, Андрей сам вышел из такси и скрылся из поля зрения, таксист прождал около 30 минут (ждал ответа от поддержки) и уехал, но достоверность его слов пока нет возможности проверить, - говорит Илья. - Со слов правоохранительных органов, смерть ненасильственная. Дело возбуждено по факту смерти. Мы прочитали его сообщения ВКонтакте, но никаких зацепок, которые дали бы понимание о его последних часах жизни, там не было.

Друзья Андрея просят отозваться всех, у кого есть видеозаписи с авторегистраторов или камер наблюдения, сделанные с 22.00 24 апреля до 06.00 25 апреля в районе дома №307 по улице Соликамской. Эти данные можно отправлять на почту mikovillya@mail.ru или по телефону +79024725287.

- Каждая деталь может быть важна. Просим откликнуться всех, кто что-либо видел или слышал. Конфиденциальность гарантируется, - обращаются к возможным очевидцам друзья Андрея.

С Андреем простились 29 апреля. Его похоронили в поселке Майкор. Друзья отзываются о нем, как о добром и светлом человеке. Он работал инженером-конструктором. Семьей обзавестись не успел.

- Мы знаем, что все вы ждете ответов. Мы сами до сих пор не знаем всей правды о том, что на самом деле случилось с Андреем. Вокруг его гибели остается много вопросов и темных пятен. Мы продолжаем разбираться в ситуации и сделаем всё, что в наших силах, чтобы добиться справедливости. Вечная память. Мы тебя никогда не забудем, - говорится в посте, посвященном 9 дням со дня смерти.

В пресс-службе городского УМВД смерть Андрея прокомментировали так:

- 25 апреля в вечернее время в дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района поступило сообщение о том, что по улице Соликамская лежит тело неизвестного. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена – это мужчина 1996 года рождения, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время причина смерти молодого человека устанавливается. Проводися проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД по городу Перми.

