Вертолет зацепился за стальной канат. Фото: скрин с видео, предоставленного «КП-Пермь» автором ролика. .

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета опубликовали отчет по итогам расследования крушения частного вертолета в Пермском крае. Трагедия, напомним, случилась днем 7 января на территории «Ашатли Парка» в Бардымском районе. Двухместный вертолет Robinson R44 упал прямо на территории туристического комплекса на глазах отдыхающих, которые в этот момент катались со склона на горных лыжах.

Очевидцы и сняли момент крушения на видео. Судя по записи, вертолет зацепился за стальной трос, перевернулся в воздухе и рухнул на землю. Пилот и его пассажир погибли. Как выяснилось, за штурвалом находился владелец судна, пермский бизнесмен Ильяс Гимадутдинов и его друг и компаньон Эльмир Коняков. У обоих остались семьи с детьми.

Видео предоставлено "КП-Пермь" очевидцем Момент падения вертолета в Пермском крае

Снижали высоту до 10 метров

После крушения пожара на борту судна и на земле не было. Сообщение о катастрофе немедленно поступило в оперативные службы, в тот же день МАК начал расследование, которое завершилось 23 апреля.

Как стало известно из выводов экспертов, вертолет R44 принадлежал по договору аренды ООО «ТТК» в поселке Барда, которым и руководил погибший пилот. Базировалось судно на частной территории в Елпачихе.

Вертолет упал на склон. Фото: скрин с видео, предоставленного «КП-Пермь» автором ролика. .

Ильяс Гимадутдинов, который управлял вертолетом, не имел свидетельства пилота гражданской авиации с соответствующими квалификационными отметками, но принял решение выполнить полет.

Ильяс Гимадутдинов владел транспортной компанией «Таттранском». Фото: личная страница погибшего ВКонтакте

- Сведения о подготовке ВС к полету отсутствуют, - отмечают эксперты. – Командир воздушного судна выполнил взлет с частной территории Елпачиха. Метеорологические условия полету не препятствовали.

Через несколько минут летчик приземлился в Барде и подсадил своего пассажира, далее полет продолжился в направлении базы отдыха «Ашатли парк».

Командир выполнял над территорией базы различные маневры, в том числе снижал высоту до 10 метров. И в итоге столкнулся с металлическими канатами устройства, используемого для зиплайна (спуск с использованием сил гравитации). В результате столкновения с канатами произошло разрушение лопастей несущего винта.

Вертолет врезался в замерший пруд

Ильяс Гимадутдинов не был пристегнут ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Смерть его друга Эльмира Конякова наступила в кабине после того, как вертолет столкнулся с замершей поверхностью водоема и разрушился.

Эльмир Коняков. Фото: личная страница погибшего

Экспертиза установила, что смерть мужчин наступила в результате тупой сочетанной травмы тела. Кроме того, в крови командира был обнаружен этиловый спирт.

- Командир не имел подготовки и опыта, необходимых для самостоятельного управления воздушным судном, установленных требованиями Воздушного кодекса РФ, - отмечают эксперты МАК. – Полет выполнялся без уведомления органов обслуживания воздушного движения, что является нарушением порядка использования воздушного пространства.

Кроме этого, полет проходил над местами скопления людей (отдыхающие базы отдыха «Ашатли парк»).

- Действия КВС при выполнении полета обусловлены его профессиональной неподготовленностью, переоценкой своих навыков в умении выполнять полеты на вертолете R44, а также личной недисциплинированностью (КВС выполнял полет при наличии этилового спирта в организме).

Выводы МАК

Крушение вертолета произошло на малой высоте над местами скопления людей в результате столкновения с металлическими канатами.

В итоге МАК озвучил факторы, которые привели к трагедии:

- Пилот был без необходимой подготовки и опыта;

- Переоценил свои навыки в умении выполнять полеты на вертолете R44;

- Выполнял полет при наличии этилового спирта в организме.

Изучив все обстоятельства случившегося, эксперты МАК пришли к выводу, что вертолетпотерпел катастрофу из-за столкновения с металлическими канатами устройства, которое используется для зиплайна. В результате этого произошло разрушение лопастей несущего винта. В тот момент командир воздушного суда не был пристегнут привязными ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Далее вертолет упал на замерзшую поверхность водоема и разрушился. Пассажир погиб в кабине.

Комиссия МАК пришла к выводу, что КВС не имел необходимой подготовки и опыта для самостоятельного управления воздушным судном. В частности, КВС проходил обучение по дополнительной профпрограмме переподготовки пилотов на вертолете R44, однако не завершил его и не получил свидетельства пилота. В итоге его действия при выполнении полета были обусловлены профессиональной неподготовленностью, переоценкой своих навыков в управлении воздушным судном, а также личной недисциплинированностью — в организме господина Гимадутдинова был обнаружен этиловый спирт. Само воздушное судно, согласно анализу МАК, в полете было работоспособно, а метеорологические условия не препятствовали выполнению полета по правилам визуального полета (ПВП).

